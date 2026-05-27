आबूरोड में 43 ग्राम पंचायतों के 87 गांवों के लोग बे-बस, ग्रामीणों को अधिक किराया चुकाने की मजबूरी

किवरली गांव में हाईवे तक पहुंचने के लिए ऑटोरिक्शा की सुविधा नहीं है। ग्रामीण रोडवेज बस में यात्रा करने के लिए करीब डेढ़ किलोमीटर निजी वाहनों से या पैदल हाईवे तक पहुंचते हैं। यही नहीं, उन्हें अधिक बस किराया भी देना पड़ रहा है। भुजेला से किवरली आने पर उन्हें गांव से करीब चार किलोमीटर दूर तलहटी तक का किराया देना पड़ता है। वहीं किवरली पुराने टोल नाके से भुजेला जाने पर भी तलहटी से किराया वहन करना पड़ता है। पहले गांव के लोगों के लिए अहमदाबाद-जयपुर तक सुबह और शाम लोकल ट्रेन की सुविधा थी, जिसे छह वर्ष पहले कोरोना महामारी के दौरान बंद कर दिया गया था। इसके बाद से यह सुविधा दोबारा शुरू नहीं की गई।