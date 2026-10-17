Sirohi Weather: दिन-रात के तापमान में 19.9 डिग्री का अंतर, दोपहर में चुभ रही तेज धूप, रात में सर्दी का अहसास

जिले में पिछले कुछ दिनों से दिन और रात के मौसम में साफ अंतर महसूस किया जा रहा है। दोपहर 12 से 3 बजे के बीच तेज धूप लोगों को परेशान कर रही है। अधिकतम तापमान 36.6 डिग्री तक पहुंचने से दिन में गर्मी का असर बना हुआ है। इस दौरान लोगों को पंखे और कूलर का सहारा लेना पड़ रहा है। वहीं, सूरज ढलने के बाद मौसम का मिजाज बदलने लगता है। रात करीब 10 बजे के बाद तापमान में गिरावट आने से ठंडक महसूस होने लगती है। अलसुबह भी हल्की सर्दी का अहसास हो रहा है। ऐसे में लोगों को दिन में गर्मी और रात में ठंड से बचाव के लिए अपनी दिनचर्या में बदलाव करना पड़ रहा है।