राजस्थान में त्रिवेणी गिरि महाराज हत्याकांड का खुलासा, पोस्टर विवाद में साथी संत ने रची थी हत्या की साजिश

Sirohi Sant Triveni Giri Maharaj Murder Case: शिवगंज (सिरोही): राजस्थान के सिरोही जिले में कबेश्वर महादेव मंदिर के आश्रम में संत त्रिवेणी गिरि महाराज की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत के मामले का पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस के अनुसार, मंदिर में गुरु के पोस्टर लगाने को लेकर हुए विवाद के बाद रंजिश में संत की हत्या की साजिश रची गई थी। इस मामले में पुलिस ने एक संत सहित दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि एक अन्य आरोपी फरार है। पुलिस उसकी तलाश में जुटी है।