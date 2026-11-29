Sirohi UP Pradhan Election Result 2026: सिरोही: कहीं ढाई करोड़ की दौलत और कानून की डिग्री का दम, तो कहीं महज तीन लाख की सादगी के साथ जनसेवा का जज्बा... कुछ ऐसे ही रोचक समीकरण शनिवार को जिले की आठ पंचायत समितियों के उप प्रधान चुनाव में सामने आए। ग्रामीण सत्ता की कमान संभालने वाली इस नई टीम में 8 में से 3 उप प्रधान करोड़पति हैं, वहीं आधे (4 उप प्रधान) स्नातक या पोस्ट ग्रेजुएट हैं। उच्च शिक्षा और मजबूत आर्थिक पृष्ठभूमि वाले इन चेहरों के आने से पंचायतों के कामकाज में नई ऊर्जा की उम्मीद जगी है। चुनावी नतीजों में कांग्रेस ने 7 सीटों पर जीत का परचम लहराया। वहीं शिवगंज व मंडार में कांग्रेस तो रेवदर में भाजपा निर्विरोध उप प्रधान बनाने में कामयाब रही।