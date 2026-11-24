रेवदर पंचायत समिति, Photo- Patrika
रेवदर। सिरोही जिले की एकमात्र रेवदर पंचायत समिति में स्पष्ट बहुमत मिलने के बावजूद प्रधान पद के चुनाव को लेकर भाजपा की मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं। 21 सदस्यों वाली रेवदर पंचायत समिति में भाजपा के पास 11 सदस्य होने से पूर्ण बहुमत है। इसके बावजूद पार्टी के सामने सबसे बड़ी चुनौती अपने सदस्यों को एकजुट रखने और प्रधान पद के पांच दावेदारों में से किसी एक नाम पर सहमति बनाने की है।
पार्टी को विपक्ष से ज्यादा अपनों की नाराजगी और संभावित क्रॉस वोटिंग की चिंता सता रही है। इसकी वजह भी पुराना सियासी इतिहास है। फरवरी 2015 में 17 सीटें जीतने के बावजूद भाजपा प्रधान पद का चुनाव हार गई थी। अब 27 नवंबर को प्रधान और 28 नवंबर को उपप्रधान का चुनाव होना है। जिले की पंचायत समितियों में रेवदर ही एकमात्र ऐसी समिति है, जहां भाजपा को स्पष्ट बहुमत मिला है। ऐसे में यह चुनाव पार्टी के लिए प्रतिष्ठा का सवाल बन गया है।
भाजपा में प्रधान पद के लिए गणपत सिंह निम्बोडा, प्रकाश राज रावल, दक्षा देवड़ा, जितेन्द्र चौधरी और माधो सिंह चौहान के नाम चर्चा में हैं। पार्टी नेतृत्व के सामने प्रधान के चुनाव के साथ शेष दावेदारों को साथ रखने की चुनौती है। पुराने कार्यकर्ताओं को मौका देने, जातीय समीकरण और क्षेत्रीय संतुलन साधने के बीच सहमति का फॉर्मूला तलाशा जा रहा है। भाजपा के पास बहुमत से एक भी अतिरिक्त सदस्य नहीं है। ऐसे में किसी दावेदार की नाराजगी पार्टी के लिए मुश्किल खड़ी कर सकती है।
रेवदर पंचायत समिति का वर्ष 2015 का चुनाव भाजपा के लिए बड़ा सबक रहा है। उस समय 21 में से 17 सीटों पर भाजपा ने जीत दर्ज की थी। कांग्रेस के तीन और एक निर्दलीय सदस्य था। भाजपा ने रणजीत कोली को अधिकृत प्रत्याशी बनाया, लेकिन भाजपा के ही टिकट पर जीते पूंजाराम मेघवाल ने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में ताल ठोक दी। चुनाव में क्रॉस वोटिंग के चलते पूंजाराम मेघवाल को 13 और अधिकृत प्रत्याशी रणजीत कोली को आठ वोट मिले। इस तरह भारी बहुमत के बावजूद भाजपा को प्रधान पद गंवाना पड़ा था।
वर्तमान में भाजपा के 11, कांग्रेस के 7 और 3 निर्दलीय सदस्य हैं। कांग्रेस के पास अपने दम पर बहुमत नहीं है, लेकिन उसकी नजर भाजपा के असंतुष्ट सदस्यों और निर्दलीयों पर है। पार्टी को उम्मीद है कि समीकरण बदलने की स्थिति में निर्दलीय सदस्यों का समर्थन निर्णायक हो सकता है। वहीं भाजपा के सामने अपने सभी 11 सदस्यों को एकजुट रखने की चुनौती है।
रेवदर पंचायत समिति की स्थापना 1959 में हुई थी। अब तक 15 प्रधान इस पद पर रह चुके हैं। इनमें माधो सिंह देवड़ा सबसे अधिक तीन बार (1961, 1965 और 1981) प्रधान बने। पदमा कुँवर ने भी लगातार दो कार्यकाल (2005 से 2014) तक जिम्मेदारी संभाली। वर्ष 2015 में पूंजाराम मेघवाल और 2021 में राधिका देवासी प्रधान बनीं। अब पंचायत समिति को 16वां प्रधान मिलेगा।
भाजपा के सामने पांच दावेदारों में सहमति बनाना, सभी 11 सदस्यों को एकजुट रखना और क्रॉस वोटिंग की आशंका को रोकना सबसे बड़ी चुनौती है। दूसरी ओर कांग्रेस निर्दलीयों और भाजपा के असंतुष्टों के सहारे समीकरण बदलने की रणनीति में जुटी है।
|क्र.सं.
|प्रधान का नाम
|कार्यकाल
|1
|मोतीलाल शाह
|2 अक्टूबर 1959 से दिसंबर 1960
|2
|माधो सिंह देवड़ा
|12 जनवरी 1961 से दिसंबर 1964
|3
|माधो सिंह देवड़ा
|12 फरवरी 1965 से मई 1977
|4
|बैरीसाल सिंह
|1 जून 1977 से 6 अगस्त 1977
|5
|माधो सिंह देवड़ा
|30 दिसंबर 1981 से 3 जुलाई 1988
|6
|दलपत सिंह देवड़ा
|7 जुलाई 1988 से 7 फरवरी 1995
|7
|मोतीराम कोली
|8 फरवरी 1995 से जनवरी 2000
|8
|छगनलाल सोलंकी
|10 दिसंबर 2000 से 27 अगस्त 2002
|9
|कालूराम चौधरी
|27 अगस्त 2002 से (कार्यवाहक/अल्पकालिक)
|10
|छगनलाल सोलंकी
|13 अक्टूबर 2003 से (अंतिम तिथि उपलब्ध नहीं)
|11
|कालूराम चौधरी
|9 फरवरी 2005 तक
|12
|पदमा कुँवर
|10 फरवरी 2005 से 9 फरवरी 2010
|13
|पदमा कुँवर
|11 फरवरी 2010 से 6 फरवरी 2014
|14
|पूंजाराम मेघवाल
|7 फरवरी 2015 से 6 फरवरी 2020
|15
|राधिका देवासी
|6 सितंबर 2021 से (निवर्तमान)
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