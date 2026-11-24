रेवदर पंचायत समिति का वर्ष 2015 का चुनाव भाजपा के लिए बड़ा सबक रहा है। उस समय 21 में से 17 सीटों पर भाजपा ने जीत दर्ज की थी। कांग्रेस के तीन और एक निर्दलीय सदस्य था। भाजपा ने रणजीत कोली को अधिकृत प्रत्याशी बनाया, लेकिन भाजपा के ही टिकट पर जीते पूंजाराम मेघवाल ने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में ताल ठोक दी। चुनाव में क्रॉस वोटिंग के चलते पूंजाराम मेघवाल को 13 और अधिकृत प्रत्याशी रणजीत कोली को आठ वोट मिले। इस तरह भारी बहुमत के बावजूद भाजपा को प्रधान पद गंवाना पड़ा था।