जिला परिषद के अलावा जिले की आठ पंचायत समितियों में से भाजपा महज रेवदर में ही बोर्ड बनाने की स्थिति में है। हालांकि, यहां भी प्रधान पद के तीन से चार दावेदार सामने आने से पार्टी के भीतर चयन की चुनौती है। दावेदारों के बीच सहमति नहीं बनने पर क्रॉस वोटिंग का भी खतरा बन सकता है। ऐसे में बहुमत मिलने के बावजूद प्रधान का चयन भाजपा के लिए चुनौती बना हुआ है। जिले में मिली इस करारी हार के बाद अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि भाजपा संगठन और जनप्रतिनिधि चुनाव परिणामों से सबक लेकर आत्ममंथन करेंगे या फिर हार के कारणों और जवाबदेही के सवालों को नजरअंदाज कर दिया जाएगा।