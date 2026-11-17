सिरोही जिले में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ 'ऑपरेशन त्रिनेत्र' अभियान चला रखा है। 18 अक्टूबर को भी पिण्डवाड़ा थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की थी। पुलिस ने एक टैंकर से भारी मात्रा में अवैध डोडा-पोस्त बरामद कर एक आरोपी को गिरफ्तार किया था। टैंकर में प्लास्टिक के 147 कट्टों में भरकर कुल 2,947 किलो 100 ग्राम डोडा-पोस्त ले जाया जा रहा था। बरामद मादक पदार्थ की अनुमानित कीमत करीब 4 करोड़ 42 लाख रुपए बताई गई है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। यह कार्रवाई जिला पुलिस अधीक्षक डॉ. अजेय सिंह राठौड़ के निर्देशन में की गई थी।