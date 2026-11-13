राजस्थान-गुजरात के यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी, तारंगाहिल-अंबाजी-आबूरोड रेल लाइन का 80 फीसदी से ज्यादा काम पूरा

Taranga Hill Ambaji Abu Road Railway Line: आबूरोड (सिरोही): राजस्थान और गुजरात के यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। दोनों राज्यों के प्रमुख धार्मिक और पर्यटन स्थलों को रेल नेटवर्क से जोड़ने वाली तारंगाहिल-अंबाजी-आबूरोड नई रेललाइन परियोजना का काम तेजी से आगे बढ़ रहा है। करीब 3000 करोड़ रुपए की लागत से स्वीकृत इस महत्वाकांक्षी परियोजना के तहत कई निर्माण कार्यों में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। परियोजना के 0 से 30 किलोमीटर के खंड में अर्थवर्क का काम लगभग पूरा हो चुका है, जबकि ब्लेंकेटिंग और बड़े-छोटे पुलों का निर्माण 80 प्रतिशत से अधिक पूरा हो गया है।