राजस्थान सरपंच चुनाव: बहन ने भाई को सौंपी सरपंच पद की कमान

आमलारी ग्राम पंचायत के कुल 11 में से 6 वार्डों में महिलाओं ने जीत दर्ज की। यह महिला प्रतिनिधित्व ग्रामीण लोकतंत्र में बढ़ती सहभागिता को दर्शाता है। अब पंचायत की नई कार्यकारिणी के सामने गांव के विकास, जनसमस्याओं के समाधान और मूलभूत सुविधाओं को बेहतर बनाने की जिम्मेदारी है। ग्रामीणों को अपेक्षा है कि सरपंच तथा सभी वार्डपंच आपसी तालमेल से पंचायत के समग्र विकास को नई दिशा देने के लिए मिलकर कार्य करेंगे।