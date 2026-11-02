Sirohi Fire: बंद कबाड़ गोदाम में लगी भीषण आग, 12 लाख से अधिक का नुकसान

आग बुझने के बाद राजस्व विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर नुकसान का आकलन किया। पटवारी रामाराम देवासी ने बताया कि घटनास्थल की मौका फर्द रिपोर्ट तैयार कर ली गई है। गोदाम मालिक रमेश दास वैष्णव के अनुसार, आग में करीब 7 से 8 लाख रुपए का कबाड़ का स्टॉक और 3 से 4 लाख रुपए की मशीनें जल गईं। इस तरह कुल नुकसान करीब 11 से 12 लाख रुपए आंका गया है। फिलहाल आग लगने के कारणों का खुलासा नहीं हुआ है। प्रशासन की ओर से मामले की जानकारी जुटाई जा रही है।