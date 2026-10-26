Sirohi Panchayat Election Result 2026: सिरोही की 113 पंचायतों में किसने मारी बाजी? राजेंद्र सिंह की बड़ी जीत, शोभा कंवर 4 वोटों से जीतीं

Rajasthan Sirohi Sarpanch Election Result 2026: सिरोही पंचायतीराज चुनाव के प्रथम चरण में जिले की चार पंचायत समितियों शिवगंज, कालंद्री, मंडार और आबूरोड की 113 ग्राम पंचायतों को नए सरपंच मिल गए। शनिवार को मतगणना के बाद देर रात तक परिणाम घोषित होते रहे। नतीजों में कहीं प्रत्याशियों के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिली, तो कहीं मतदाताओं ने बड़े अंतर से जीत दिलाकर अपना समर्थन जताया। शिवगंज पंचायत समिति की बड़गांव ग्राम पंचायत में राजेंद्र सिंह ने 1038 मतों के अंतर से जीत दर्ज कर जिले की 113 पंचायतों में सबसे बड़ी जीत हासिल की। वहीं, कालंद्री पंचायत समिति की तंवरी ग्राम पंचायत में मुकाबला बेहद करीबी रहा। यहां शोभा कंवर ने महज 4 मतों से जीत दर्ज कर सरपंच पद हासिल किया।