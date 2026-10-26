Sirohi Panchayat Election Result 2026: सिरोही की 113 पंचायतों में किसने मारी बाजी? राजेंद्र सिंह की बड़ी जीत, शोभा कंवर 4 वोटों से जीतीं

सिरोही जिले के मांडाणी ग्राम पंचायत में हुए चुनाव में निर्विरोध निर्वाचित उपसरपंच शक्तिसिंह के साथ मौजूद वार्ड पंच (पत्रिका फोटो)
Rajasthan Sirohi Sarpanch Election Result 2026: सिरोही पंचायतीराज चुनाव के प्रथम चरण में जिले की चार पंचायत समितियों शिवगंज, कालंद्री, मंडार और आबूरोड की 113 ग्राम पंचायतों को नए सरपंच मिल गए। शनिवार को मतगणना के बाद देर रात तक परिणाम घोषित होते रहे। नतीजों में कहीं प्रत्याशियों के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिली, तो कहीं मतदाताओं ने बड़े अंतर से जीत दिलाकर अपना समर्थन जताया। शिवगंज पंचायत समिति की बड़गांव ग्राम पंचायत में राजेंद्र सिंह ने 1038 मतों के अंतर से जीत दर्ज कर जिले की 113 पंचायतों में सबसे बड़ी जीत हासिल की। वहीं, कालंद्री पंचायत समिति की तंवरी ग्राम पंचायत में मुकाबला बेहद करीबी रहा। यहां शोभा कंवर ने महज 4 मतों से जीत दर्ज कर सरपंच पद हासिल किया।
इन दोनों नतीजों ने चुनावी मुकाबले की तस्वीर के दो अलग-अलग रंग दिखाए। मतगणना के साथ ही परिणाम जानने के लिए समर्थकों की भीड़ जुटी रही। जीत की घोषणा होते ही कई गांवों में समर्थकों ने खुशी जताई। प्रथम चरण के तहत चार पंचायत समितियों में सरपंचों के साथ 1069 वार्ड पंच भी चुने गए। चुनावों को लेकर ग्रामीणों में उत्साह रहा।
निकटवर्ती देलदर गांव में शनिवार रात सरपंच पद के चुनाव परिणाम को लेकर ग्रामीणों ने विरोध जताया। उन्होंने रविवार को मुख्य निर्वाचन आयुक्त, राजस्थान को ज्ञापन भेजकर चुनाव प्रक्रिया और मतगणना के संबंध में निष्पक्ष जांच की मांग की है। ज्ञापन में बताया गया कि सरपंच पद के लिए 9 प्रत्याशी मैदान में थे।
सोमी देवी को निर्वाचित घोषित किया गया। रात करीब ढाई बजे सरपंच और वार्ड पंच के नतीजे घोषित किए गए। खारिज मतों और नामांकन आवेदन रद्द करने के संबंध में जानकारी नहीं दी गई। ज्ञापन में नतीजों में गड़बड़ी की आशंका जताई गई है। ग्रामवासियों ने इस मामले में निष्पक्ष जांच कराने और चुनाव रद्द कर दोबारा चुनाव कराने का आग्रह किया है।
मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत निर्वाचन कार्य में लापरवाही एवं गंभीर अनुशासनहीनता के मामले में जिला निर्वाचन अधिकारी रोहिताश्व सिंह तोमर ने बूथ लेवल अधिकारी राहुल कुमार को निलंबित किया है। राहुल कुमार महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय, जीरावल में अध्यापक तथा विधानसभा क्षेत्र 148 रेवदर के भाग संख्या 17 के बूथ लेवल अधिकारी हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी के अनुसार, उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई प्रस्तावित की गई है। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, मुख्यालय माध्यमिक, सिरोही रहेगा।
इस तरह समझें जीत का अंतर
सबसे बड़ी जीत: बड़गांव में
राजेंद्र सिंह को 1527 और दिनेश कुमार को 489 मत मिले। राजेंद्र सिंह 1038 मतों से जीतकर सरपंच बने।
सबसे छोटी जीत: ओड़ा में
पवनी बाई को 392 और गीता कुमारी को 385 मत मिले। पवनी बाई 7 मतों से जीतीं।
सबसे बड़ी जीत: मोहब्बतनगर में
बसी देवी को 1214 और पूजा देवी को 600 मत मिले। बसी देवी 614 मतों से विजयी रहीं।
सबसे छोटी जीत: तंवरी में
शोभा कंवर को 607 और श्याम कंवर को 603 मत मिले। शोभा कंवर 4 मतों से जीतकर सरपंच बनीं।
सबसे बड़ी जीत: भटाना में
मगाराम को 1598 और रतनाराम को 771 मत मिले। मगाराम 827 मतों से विजयी होकर सरपंच बने।
सबसे छोटी जीत: मगरीवाड़ा में
कैलाश कंवर को 835 और इंद्रा देवी को 828 मत मिले। कैलाश कंवर 7 मतों से जीतीं।
सबसे बड़ी जीत: मीहीखेड़ा में
हरकी देवी को 1068 और वनकी को 69 मत मिले। हरकी देवी 999 मतों से विजयी होकर सरपंच बनीं।
सबसे छोटी जीत: सांतपुर में
नारायणलाल को 1324 और मेवा देवी को 1317 मत मिले। नारायणलाल 7 मतों से जीतकर सरपंच बने।
पंचायतीराज चुनाव के प्रथम चरण के तहत मंडार, शिवगंज, कालंद्री और आबूरोड पंचायत समितियों की ग्राम पंचायतों में रविवार को उपसरपंच के चुनाव संपन्न हुए। सरपंच एवं वार्ड पंचों के चुनाव के बाद हुई इस प्रक्रिया में कई ग्राम पंचायतों में निर्विरोध उपसरपंच चुने गए, जबकि कुछ पंचायतों में मतदान के जरिए चयन किया गया।
चुनाव कार्यक्रम के तहत सुबह बैठक के नोटिस जारी करने के बाद 10 बजे बैठक शुरू हुई। सुबह 11 बजे तक नामांकन पत्र लिए गए। इसके बाद नामांकन पत्रों की संवीक्षा कर अभ्यर्थियों की सूची तैयार की गई और चुनाव चिह्न आवंटित किए गए। मतदान की आवश्यकता वाली पंचायतों में दोपहर 12 से 1 बजे तक वोटिंग हुई। मतदान के बाद मतगणना कर परिणाम घोषित किए गए।
|पंचायत
|निर्वाचित सरपंच
|जीत का अंतर
|उपसरपंच
|जालमपुरा
|जोशना देवी
|43
|ऊषा कुंवर
|रायपुर
|रमिला देवी
|252
|नारायणलाल
|धोथपुरा एम
|हरिराम
|164
|नरेश कुमार
|मोरवाड़ा
|हुकमाराम
|244
|सुरेश कुमार
|बांट
|कीर्तिलाल
|125
|अणुंड देवी
|वासड़ा
|नैनादेवी
|459
|जयंतिलाल
|जैतावाड़ा
|धूमा बेन
|516
|पिंटू सिंह
|सोरड़ा
|गीता देवी
|477
|काकूलराम
|सोनैला
|बाबू बेन
|60
|जयंतिलाल
|कुसमा
|गोवर्धनलाल
|355
|दशरथ कुमार
|गुंदवाड़ा
|वीणादेवी
|94
|जेठाराम
|जाम्बा
|मेवा कुमारी
|212
|पंचम कुंवर
|मादर
|गिरिराज सिंह
|71
|रावताराम
|मेथीपुरा
|देवदेवी
|148
|करमाराम
|भटाणा
|मगा राम
|827
|ताराचंद
|आवाड़ा
|जमना देवी
|234
|गोपालराम
|भैलसूद
|शंकरलाल
|85
|हेमंत कुंवर
|मयरीवाड़ा
|कैलाश कुंवर
|7
|गजसिंहदेवी
|दरमाणा
|गुलाबसिंह
|620
|कैलाश कुमार
|रोहुआ
|कानाराम
|65
|रमेश कुमार
|निबज
|भवानीसिंह
|147
|गंगासिंह
|बडगांव
|शैतान कुमार
|189
|हवा बाई
|पंचायत
|निर्वाचित सरपंच
|जीत का अंतर
|उपसरपंच
|आमलारी
|प्रकाश पुरोहित
|130
|गोविंद देवासी
|बरलूट
|तेजा
|214
|शंकरलाल
|भूतगांव
|भगवत सिंह
|76
|गोविंद सिंह
|कुंगणी
|छगु कुंवर
|52
|नेपाल सिंह
|हालीवाड़ा
|पुष्पा कुंवर
|350
|खुशराज पुरोहित
|जैला
|लक्ष्माराम
|194
|रामसिंह देवड़ा
|कालन्द्री
|हर्षिता डाबी
|251
|भरत सिंह
|मडिया
|शोभा कुंवर
|388
|रतन माली
|मंडवारिया
|माधु सिंह
|224
|दुर्गा रावल
|मनोरा
|नारायण
|141
|सुंदर देवी
|मेर मांडवाड़ा
|पेमसिंह
|534
|योगिता रावल
|मोहब्बतनगर
|बसंतीदेवी
|614
|इन्द्रसिंह तंवर
|नवारा
|अनेक कुंवर
|292
|कुंवराराम
|सरतरा
|सुंदर
|65
|भरत सिंह
|सिलवड़
|रमेश
|460
|सोहन कुंवर
|तंवरी
|शोभा कुंवर
|4
|बसु कुंवर
|वराड़ा
|सोवन देवी
|401
|शैल सिंह
|देलदर
|महेन्द्र कुमार
|289
|दलपत सिंह
|काकेंद्रा
|प्रकाश कुमार
|477
|गोमल चौधरी
|चडुआल
|सुजाना कुमारी
|215
|भिखम सिंह
पंचायतीराज आम चुनाव-2026 के तहत आबूरोड ब्लॉक की 11 नवसृजित समेत 43 ग्राम पंचायतों में शनिवार को सरपंच और वार्ड पंच पदों के लिए हुए मतदान के बाद देर रात तक परिणाम घोषित किए गए। चुनाव परिणामों में कई रोचक तस्वीरें सामने आईं। खास बात यह रही कि अनुसूचित जनजाति (एसटी) महिला आरक्षित पंचायतों में महिलाओं ने सरपंच पद पर जीत दर्ज की, वहीं एसटी अनारक्षित सीटों पर भी महिला प्रत्याशियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। पांच पंचायतों में महिला प्रत्याशियों ने पुरुष प्रत्याशियों को हराकर सरपंच पद पर कब्जा जमाया।
ब्लॉक की 43 पंचायतों के परिणामों में मीहीखेड़ा पंचायत की हरकी देवी ने सरपंच पद पर सबसे बड़ी जीत हासिल की। उन्होंने अपनी प्रतिद्वंद्वी वनकी को 999 मतों के बड़े अंतर से हराया। इसके विपरीत, सांतपुर ग्राम पंचायत में सरपंच पद का मुकाबला भी काफी रोमांचक रहा। यहां प्रत्याशी नारायणलाल ने महज 7 मतों के अंतर से जीत हासिल की।
उमरनी पंचायत से बबीता, गिरवर से लक्ष्मी कुमारी, जांबुड़ी से सीता, जायदरा से ममता और मूंगथला से संजू कुमारी सरपंच निर्वाचित हुईं। इनके सामने प्रतिद्वंद्वी पुरुष प्रत्याशियों को हार का सामना करना पड़ा।
निकटवर्ती ग्राम पंचायत आमथला की नवनिर्वाचित 21 वर्ष 5 माह की सरपंच संगीता कुमारी गरासिया ने कहा कि वह गांव में लाइब्रेरी, शिक्षा, घर-घर नल कनेक्शन, स्वच्छता और बिजली सुविधा समेत अन्य महत्वपूर्ण विकास कार्यों को प्राथमिकता देंगी। विकास कार्यों में पुरुषों के साथ महिलाओं की भूमिका भी सुनिश्चित की जाएगी, जिससे योजनाबद्ध तरीके से गांव का सर्वांगीण विकास हो सके। संगीता ने बीए तक शिक्षा प्राप्त की है।
|ग्राम पंचायत
|सरपंच
|अंतर
|उमरसी
|बबीता
|496
|आमथला
|संगीता
|39
|आबली
|जीतेश खराड़ी
|305
|बनार
|धीरेंद्र
|528
|भीसासिंह
|गुजरी
|214
|बहादुरपुरा
|प्रेमाराम
|598
|चंडेला
|बाबूराम
|15
|देलदर
|सोनीदेवी
|9
|धामसरा
|कविता
|281
|देवतरा
|ओजी बाई
|147
|गणका
|लक्ष्मीदेवी
|194
|गिरवर
|लक्ष्मी कुमारी
|25
|किकरली
|रेखा कुमारी
|25
|क्यारिया
|ज्योतिलाल
|151
|मुंडारा
|मणि कुमारी
|684
|जांबुड़ी
|सीता
|10
|जायदरा
|ममता
|14
|खड़ात
|ग्यारसीराम
|132
|मावल
|वेनुसुगराम
|563
|मृगथला
|संजू कुमारी
|158
|मोरथला
|ललितलाल मीणा
|527
|मीनवाड़ा
|चीनाराम
|170
|ओर
|उम्मेदराम
|263
|ओरसिया
|प्रकाश कुमार
|339
|पावा
|हजारी देवी
|36
|सीतापुर
|नारायणलाल
|7
|सियावा
|मधु देवी
|221
|सुयगाला
|बाबूलाल खेर
|170
|तलटी
|सेवना कुमारी
|377
|उपलाखेजड़ा
|देवाराम
|384
|उपलीबोर
|हीमाराम
|102
|उपलागढ़
|जंतु कुमारी
|41
|वासड़ा
|ईश्वर कुमार
|220
|तलवाड़ा का नाका
|पारदा
|358
|करोटी
|मधु कुमारी
|232
|मीन
|प्रभुराम
|149
|चंद्रावती
|खुशीराम मीणा
|129
|बेरिगांव
|सीतादेवी
|15
|महीखेड़ा
|हरकी देवी
|999
|बगेरी
|पुनी देवी
|300
|कुई
|हिना
|246
|रेड़वाकला
|अंजू कुमारी
|391
|डेरी
|रेशमी
|603
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