Rajasthan Panchayat Chunav: वोटों की गिनती पूरी किए बिना ही घोषित कर दिया परिणाम, राजस्थान में यहां सरपंच चुनाव की काउंटिंग में बड़ी चूक

इधर, मांडल उपखंड मुख्यालय की ग्राम पंचायत मांडल से सरपंच पद पर विजयी रहीं ज्योति सुवालका ने एक नया कीर्तिमान स्थापित कर दिया है। ज्योति सुवालका ने जिले में सर्वाधिक मतों से जीत दर्ज कर सभी को चौंका दिया है। वहीं राजनीतिक गलियारों में यह कयास भी लगाए जा रहे है कि यह इस चुनाव में राजस्थान राज्य की सबसे बड़ी जीत हो सकती है। हालांकि सरपंच को कहां कितने मत मिले इसके आंकड़े अभी सामने नहीं आए है। चुनाव परिणामों की घोषणा के साथ ही सुवालका के समर्थकों में उत्साह देखने को मिला।