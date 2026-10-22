भीलवाड़ा को रेलवे की बड़ी सौगात: मुंबई, जयपुर और हिसार की 3 सुपरफास्ट ट्रेनें हुईं नियमित, पढ़ें पूरा शेड्यूल

सांसद प्रवक्ता विनोद झुर्रानी के अनुसार, क्षेत्रवासी लंबे समय से इन ट्रेनों को स्थायी रूप से संचालित करने की मांग कर रहे थे। रेलवे के इस फैसले से यात्रियों को स्पेशल किराये के अतिरिक्त आर्थिक बोझ से राहत मिलेगी। नियमित संचालन से आरक्षण की सुविधा और ट्रेनों के समयबद्ध परिचालन को भी मजबूती मिलने की उम्मीद है। इन ट्रेनों के नियमित होने से भीलवाड़ा के यात्रियों को राजधानी जयपुर, मुंबई और हरियाणा की ओर यात्रा करने में सुविधा मिलेगी। इस फैसले पर शहर के नागरिकों ने सांसद दामोदर अग्रवाल का आभार जताया है।