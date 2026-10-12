डिप्लोमा और सरकारी नौकरी का झांसा देकर लड़कियों से गलत हरकतें, भीलवाड़ा में सामने आया गिरोह का घिनौना सच

नौकरी का झांसा देकर लड़कियों से गलत हरकतें (फोटो-एआई)
Bhilwara News: भीलवाड़ा शहर के गांधीनगर थाना क्षेत्र में आयुर्वेदिक डिप्लोमा कराने और सरकारी नौकरी दिलाने का झांसा देकर युवतियों को कथित तौर पर जाल में फंसाने और ब्लैकमेल करने का मामला सामने आया है। मामले में एक नाबालिग के साथ अनुचित व्यवहार करने के आरोप भी लगाए गए हैं। पीड़ित पक्ष की शिकायत पर गांधीनगर थाना पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस अब मामले से जुड़े तथ्यों और आरोपों की जांच कर रही है।
थानाप्रभारी पुष्पा कासौटिया ने बताया कि एक व्यक्ति ने अपनी नाबालिग बेटी के संबंध में रिपोर्ट दर्ज कराई है। परिवादी के अनुसार, उसकी बेटी को ड्रीम लाइफ युनि लेस प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर आयुर्वेदिक डिप्लोमा कराने और सरकारी नौकरी दिलाने का भरोसा दिया गया था। इसी झांसे में लेकर उसे भीलवाड़ा में सौ फीट रोड स्थित कार्यालय में बुलाया गया।
परिवादी का आरोप है कि कार्यालय पहुंचने के बाद उसकी बेटी का मोबाइल फोन अपने पास रख लिया गया। इसके बाद युवती और अन्य लड़कियों को कथित तौर पर ब्लैकमेल करने का सिलसिला शुरू हुआ।
शिकायत में महावीर नुवाल, सुमन जाट, चन्द्रकला गुर्जर, बुधिराज, नरेश और हेमंत समेत अन्य व्यक्तियों के नाम सामने आए हैं। परिवादी ने आरोप लगाया कि इन लोगों ने मिलकर युवतियों को फंसाने और ब्लैकमेल करने का जाल फैला रखा था। पुलिस शिकायत में लगाए गए आरोपों की पड़ताल कर रही है।
परिवादी के अनुसार, महावीर नुवाल उसकी नाबालिग बेटी पर गलत नजर रखता था और उसे मोबाइल पर अनुचित वीडियो दिखाता था। आरोप है कि पीड़िता को बदनाम करने की धमकी भी दी गई। इस घटनाक्रम से परेशान होकर नाबालिग ने अपने परिजनों को पूरी बात बताई। इसके बाद परिजनों ने पुलिस से संपर्क कर शिकायत दर्ज कराई।
शिकायत मिलने के बाद गांधीनगर थाना पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस मामले से जुड़े आरोपों, नामजद व्यक्तियों की भूमिका और अन्य संभावित पीड़ितों के संबंध में जांच कर रही है। फिलहाल मामले में लगाए गए आरोपों की पुष्टि जांच के बाद ही हो सकेगी।
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