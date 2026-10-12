डिप्लोमा और सरकारी नौकरी का झांसा देकर लड़कियों से गलत हरकतें, भीलवाड़ा में सामने आया गिरोह का घिनौना सच

Bhilwara News: भीलवाड़ा शहर के गांधीनगर थाना क्षेत्र में आयुर्वेदिक डिप्लोमा कराने और सरकारी नौकरी दिलाने का झांसा देकर युवतियों को कथित तौर पर जाल में फंसाने और ब्लैकमेल करने का मामला सामने आया है। मामले में एक नाबालिग के साथ अनुचित व्यवहार करने के आरोप भी लगाए गए हैं। पीड़ित पक्ष की शिकायत पर गांधीनगर थाना पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस अब मामले से जुड़े तथ्यों और आरोपों की जांच कर रही है।