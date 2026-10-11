जन्म के अगले ही दिन शांत हो गई घर की किलकारी, भरतपुर में बच्ची की मौत से बिलख उठे परिजन; जानें पूरा मामला

शिशु रोग विशेषज्ञ डॉ. शेखर शर्मा के अनुसार, बच्ची का जन्म सिजेरियन ऑपरेशन से हुआ था और वह मां के पास ही थी। बुखार की शिकायत मिलने पर उसे दवा दी गई थी। बाद में तबीयत बिगड़ने पर बच्ची को संभालने और सीपीआर देने का प्रयास किया गया, लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका। चिकित्सक ने दूध के सांस की नली में चले जाने को भी नवजात की मौत की संभावित वजह बताया। ऐसे में परिजनों के आरोपों और चिकित्सक के बयान के बीच बच्ची की मौत के कारणों को स्पष्ट करना अहम है।