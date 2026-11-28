प्रधान एवं उप प्रधान पद के चुनाव को लेकर विधायक जगत सिंह भी नदबई पहुंचे। इस दौरान उन्होंने पंचायत समिति परिसर में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि नदबई पंचायत समिति में भाजपा का प्रधान निर्विरोध निर्वाचित हुआ है। उन्होंने क्षेत्र के विकास को प्राथमिकता बताते हुए कहा कि नदबई क्षेत्र में विकास कार्यों के लिए धन की कमी नहीं आने दी जाएगी। क्षेत्र की आवश्यकताओं के अनुरूप विकास कार्य करवाने के प्रयास किए जाएंगे।