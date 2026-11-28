बृजनगर सियासत में चेहरे बदलते देखे होंगे, दल बदलते देखे होंगे, चुनावी समीकरण बदलते भी देखे होंगे, लेकिन बृजनगर पंचायत समिति के प्रधान चुनाव में जो नजारा सामने आया, उसने राजनीतिक गलियारों को हिलाकर रख दिया। यहां प्रधान पद के एक ही प्रत्याशी ने ऐसा नाटकीय घटनाक्रम पेश किया कि कांग्रेस और भाजपा दोनों के बड़े नेता अलग-अलग समय पर उनके साथ नजर आए। पहले साड़ी पहनकर पूर्व विधायक वाजिब अली के साथ कांग्रेस के खेमे में पहुंचीं, फिर सूट पहनकर गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म के साथ भाजपा के सिंबल पर नामांकन दाखिल करने पहुंच गईं। इतना ही नहीं, निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में भी नामांकन प्रस्तुत किया। एक ही प्रधान पद प्रत्याशी के तीन नामांकन और दो प्रमुख राजनीतिक दलों के सिंबल पर दावेदारी ने बृजनगर की राजनीति में भूचाल ला दिया।