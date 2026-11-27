बृजनगर पंचायत समिति में प्रधान पद की दावेदार वती कुमारी पत्नी रिंकू राना ने नामांकन के दौरान ऐसा सियासी दांव चला कि हर कोई हैरान रह गया। उन्होंने भाजपा और कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में नामांकन दाखिल किया। इसके अलावा निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर भी पर्चा भर दिया। एक ही चेहरे के तीन अलग-अलग नामांकन सामने आने से चुनावी माहौल में हलचल मच गई। वती कुमारी वार्ड संख्या 14 से चुनाव जीती थी, उन्होंने निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव जीता था। उनके ससुर अर्जुन प्रधान पहले ब्रजनगर पंचायत समिति के प्रधान रह चुके हैं।