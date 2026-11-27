सुबह करीब दस बजे विधायक अशोक चांदना अपनी गाड़ी में कांग्रेस के प्रधान प्रत्याशी राजाराम मीणा को नामांकन दाखिल कराने पंचायत समिति कार्यालय ले जा रहे थे। पुलिस ने पंचायत समिति कार्यालय के बाहर बूंदी रोड पर बेरिकेट्स लगा रखे थे और वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित कर रखा था। इसी दौरान विधायक की गाड़ी बेरिकेट्स पर पहुंची तो ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों ने रोक दिया। इस पर विधायक और करवर थानाधिकारी सहदेवसिंह मीणा के बीच बहस शुरू हो गई। विधायक ने थानाधिकारी से कहा रोकने का आदेश बताइये? तू कौन है? कानून से ऊपर है क्या? इस पर सहदेव मीणा ने कहा कि CI हूं मैं, आपसे डरने वाला नहीं हूं। नौकरी छोड़ दूंगा एक मिनट में, चल जाऊंगा। इसके बाद मौके पर मौजूद अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संजय सिंह ने हस्तक्षेप कर विधायक को शांत कराया। विधायक व उनके समर्थकों ने बेरिकेट्स हटाकर गाड़ी आगे निकाल ली।