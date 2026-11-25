Bundi Zila Pramukh Hansa Gurjar: आंखों में सरकारी नौकरी का सपना था और जयपुर में रहकर सेकेंड ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रही थीं। इसी बीच पति का एक फोन आया और जिंदगी की पूरी दिशा बदल गई। किताबें छोड़कर चुनावी मैदान में उतरीं और अब महज 28 साल की उम्र में बूंदी जिले की जिला प्रमुख बन गईं। यह कहानी है, कांग्रेस की नवनिर्वाचित जिला प्रमुख हंसा गुर्जर की, जिनके कंधों पर अब जिले के ग्रामीण विकास की जिम्मेदारी है।