Pramila Choudhary Jodhpur Zila Pramukh (Patrika Photo)
Jodhpur Zila Pramukh Election Result 2026: जोधपुर में जिला प्रमुख पद के चुनाव में कांग्रेस ने बड़ी जीत दर्ज की है। कांग्रेस की प्रमिला चौधरी ने भाजपा प्रत्याशी लक्ष्मणराम चौधरी को 29 मतों के अंतर से हराकर जिला प्रमुख की कुर्सी पर कब्जा जमाया। बुधवार को हुए चुनाव में प्रमिला चौधरी को 36 मत मिले, जबकि भाजपा प्रत्याशी को महज 7 मत मिले। खास बात यह रही कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी (RLP) के तीनों सदस्यों ने कांग्रेस का समर्थन किया, वहीं भाजपा के एक सदस्य ने भी क्रॉस वोटिंग की।
जोधपुर जिला परिषद की कुल 43 सीटों में से कांग्रेस ने 32, भाजपा ने 8 और आरएलपी ने 3 सीटों पर जीत दर्ज की थी। जिला प्रमुख बनाने के लिए 22 सदस्यों के समर्थन की जरूरत थी। ऐसे में कांग्रेस की जीत पहले से ही तय मानी जा रही थी। हालांकि, मतदान के दौरान आरएलपी के तीनों सदस्यों और भाजपा के एक सदस्य का वोट मिलने से कांग्रेस की जीत का अंतर और बढ़ गया।
नवनिर्वाचित जिला प्रमुख प्रमिला चौधरी खारिया खंगार ग्राम पंचायत की पूर्व सरपंच हैं। वे जिला सरपंच संघ की अध्यक्ष भी हैं। प्रमिला चौधरी पूर्व सांसद बद्रीराम जाखड़ की रिश्तेदार हैं। इस बार उन्होंने जिला परिषद के वार्ड संख्या 32 से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ा था। उन्होंने आरएलपी की मैना को 1367 मतों से हराया था। वहीं, भाजपा ने वार्ड संख्या 20 से निर्वाचित लक्ष्मणराम चौधरी को जिला प्रमुख पद का उम्मीदवार बनाया था।
|उम्मीदवार
|पार्टी
|प्राप्त मत
|परिणाम
|प्रमिला चौधरी
|कांग्रेस
|36
|विजयी
|लक्ष्मणराम चौधरी
|भाजपा
|7
|पराजित
|कुल
|43
कुल सीटें
बहुमत का आंकड़ा
32
8
3
कांग्रेस
32 सीटें
भाजपा
8 सीटें
आरएलपी
3 सीटें
रिटर्निंग अधिकारी एवं जिला कलेक्टर आलोक रंजन के अनुसार जिला प्रमुख पद के निर्वाचन के लिए बुधवार सुबह 10 बजे अटल सेवा केंद्र की पहली मंजिल पर निर्वाचित जिला परिषद सदस्यों की बैठक हुई। सुबह 11 बजे तक नामांकन दाखिल किए गए। इसके बाद नामांकन पत्रों की जांच हुई और दोपहर एक बजे तक नाम वापसी का समय निर्धारित रहा। दोपहर तीन बजे से मतदान शुरू हुआ। मतदान के बाद मतगणना कर प्रमिला चौधरी को विजयी घोषित किया गया।
|वार्ड संख्या
|विजयी उम्मीदवार
|पार्टी
|प्राप्त मत
|1
|रमेश कुमार
|कांग्रेस
|13,038
|2
|खम्मा कंवर
|कांग्रेस
|9,913
|3
|नेहा
|कांग्रेस
|8,795
|4
|संतोष कंवर
|भाजपा
|10,383
|5
|कमला देवी
|कांग्रेस
|11,214
|6
|उम्मेद सिंह
|भाजपा
|10,684
|7
|रमेश कुमार
|कांग्रेस
|9,753
|8
|सागर कंवर
|कांग्रेस
|9,096
|9
|राकेश कुमार चौधरी
|कांग्रेस
|10,972
|10
|इन्द्राराम प्रजापत
|कांग्रेस
|7,545
|11
|ओमाराम
|भाजपा
|10,119
|12
|रवि गहलोत
|कांग्रेस
|8,924
|13
|रुगाराम
|कांग्रेस
|11,410
|14
|महेंद्र जाखड़
|कांग्रेस
|13,567
|15
|दलाराम
|भाजपा
|9,220
|16
|विजय लक्ष्मी
|कांग्रेस
|9,958
|17
|सुजाराम
|कांग्रेस
|10,884
|18
|ओमप्रकाश बिश्नोई
|कांग्रेस
|10,855
|19
|मुन्ना देवी
|भाजपा
|11,494
|20
|लक्ष्मण राम
|भाजपा
|12,080
|21
|धापू देवी
|कांग्रेस
|9,432
|22
|कुसुम विश्नोई
|कांग्रेस
|11,997
|23
|छोगाराम
|भाजपा
|8,724
|24
|महेश कुमार
|कांग्रेस
|9,436
|25
|संतोष कंवर
|कांग्रेस
|9,959
|26
|भाकर राम
|भाजपा
|10,930
|27
|ललिता रॉयल
|कांग्रेस
|12,424
|28
|बेबी
|कांग्रेस
|8,633
|29
|मंजू देवी
|कांग्रेस
|10,124
|30
|आईदानराम
|कांग्रेस
|8,175
|31
|ओमप्रकाश डूडी
|आरएलपी
|8,483
|32
|प्रमिला चौधरी
|कांग्रेस
|7,814
|33
|बेबी
|आरएलपी
|11,055
|34
|दिव्या चौधरी
|कांग्रेस
|8,877
|35
|सरोज कंवर
|कांग्रेस
|10,961
|36
|सुमन
|कांग्रेस
|9,628
|37
|नथू राम
|आरएलपी
|8,728
|38
|भूरी देवी
|कांग्रेस
|11,465
|39
|राम किशोर
|कांग्रेस
|12,175
|40
|करना राम
|कांग्रेस
|12,782
|41
|पुष्पा देवी
|कांग्रेस
|11,384
|42
|उषा
|कांग्रेस
|10,198
|43
|बीरमा राम
|कांग्रेस
|7,424
जोधपुर जिला परिषद का गठन वर्ष 1961 में हुआ था। वर्ष 2026 के चुनाव से पहले यहां 11 बार चुनाव हुए, जिनमें नौ बार कांग्रेस और दो बार भाजपा ने जिला प्रमुख की कुर्सी हासिल की। अब प्रमिला चौधरी की जीत के साथ कांग्रेस ने दसवीं बार जिला प्रमुख पद पर कब्जा जमाया है।
जोधपुर के पहले जिला प्रमुख खेत सिंह राठौड़ लगातार 21 वर्षों तक इस पद पर रहे। वहीं, पूर्व मंत्री महिपाल मदेरणा चार बार जिला प्रमुख बने। उनकी पत्नी लीला मदेरणा भी वर्ष 2021 में जिला प्रमुख निर्वाचित हुई थीं। भाजपा को पहली बार वर्ष 2005 और दूसरी बार वर्ष 2015 में जिला प्रमुख पद पर सफलता मिली थी।
|जिला प्रमुख का नाम
|राजनीतिक दल
|निर्वाचन वर्ष/कार्यकाल की जानकारी
|खेत सिंह राठौड़
|कांग्रेस
|1961 से, लगातार 21 वर्ष
|महिपाल मदेरणा
|कांग्रेस
|चार बार जिला प्रमुख
|मुन्नी देवी गोदारा
|कांग्रेस
|पूर्व जिला प्रमुख
|अमिता चौधरी
|भाजपा
|2005
|दुर्गा देवी बलाई
|कांग्रेस
|2014 में पद पर थीं
|पूनाराम चौधरी
|भाजपा
|2015
|लीला मदेरणा
|कांग्रेस
|2021
|प्रमिला चौधरी
|कांग्रेस
|2026
प्रमिला चौधरी जोधपुर जिला परिषद की पांचवीं महिला जिला प्रमुख बनी हैं। उनसे पहले मुन्नी देवी गोदारा, अमिता चौधरी, दुर्गा देवी बलाई और लीला मदेरणा इस पद की जिम्मेदारी संभाल चुकी हैं।
जिला प्रमुख के निर्वाचन के बाद अब सभी की निगाहें गुरुवार यानी 26 नवंबर को होने वाले उप जिला प्रमुख के चुनाव पर टिकी हैं। इसके लिए सुबह 11 बजे तक नामांकन दाखिल किए जाएंगे। नामांकन पत्रों की जांच के बाद दोपहर एक बजे तक नाम वापसी का समय रहेगा। दोपहर तीन बजे से शाम पांच बजे तक मतदान होगा। इसके बाद मतगणना कर परिणाम घोषित किया जाएगा।
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