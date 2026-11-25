वार्ड संख्या विजयी उम्मीदवार पार्टी प्राप्त मत

1 रमेश कुमार कांग्रेस 13,038

2 खम्मा कंवर कांग्रेस 9,913

3 नेहा कांग्रेस 8,795

4 संतोष कंवर भाजपा 10,383

5 कमला देवी कांग्रेस 11,214

6 उम्मेद सिंह भाजपा 10,684

7 रमेश कुमार कांग्रेस 9,753

8 सागर कंवर कांग्रेस 9,096

9 राकेश कुमार चौधरी कांग्रेस 10,972

10 इन्द्राराम प्रजापत कांग्रेस 7,545

11 ओमाराम भाजपा 10,119

12 रवि गहलोत कांग्रेस 8,924

13 रुगाराम कांग्रेस 11,410

14 महेंद्र जाखड़ कांग्रेस 13,567

15 दलाराम भाजपा 9,220

16 विजय लक्ष्मी कांग्रेस 9,958

17 सुजाराम कांग्रेस 10,884

18 ओमप्रकाश बिश्नोई कांग्रेस 10,855

19 मुन्ना देवी भाजपा 11,494

20 लक्ष्मण राम भाजपा 12,080

21 धापू देवी कांग्रेस 9,432

22 कुसुम विश्नोई कांग्रेस 11,997

23 छोगाराम भाजपा 8,724

24 महेश कुमार कांग्रेस 9,436

25 संतोष कंवर कांग्रेस 9,959

26 भाकर राम भाजपा 10,930

27 ललिता रॉयल कांग्रेस 12,424

28 बेबी कांग्रेस 8,633

29 मंजू देवी कांग्रेस 10,124

30 आईदानराम कांग्रेस 8,175

31 ओमप्रकाश डूडी आरएलपी 8,483

32 प्रमिला चौधरी कांग्रेस 7,814

33 बेबी आरएलपी 11,055

34 दिव्या चौधरी कांग्रेस 8,877

35 सरोज कंवर कांग्रेस 10,961

36 सुमन कांग्रेस 9,628

37 नथू राम आरएलपी 8,728

38 भूरी देवी कांग्रेस 11,465

39 राम किशोर कांग्रेस 12,175

40 करना राम कांग्रेस 12,782

41 पुष्पा देवी कांग्रेस 11,384

42 उषा कांग्रेस 10,198