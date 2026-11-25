Balotra Zila Pramukh Election Result 2026: बालोतरा जिले में जिला प्रमुख चुनाव के नतीजों ने सियासी समीकरण बदल दिए हैं। भाजपा प्रत्याशी सुशीला देवी ने कांग्रेस के फुलाराम को महज एक वोट से हराकर इतिहास रच दिया। सुशीला देवी बालोतरा जिले की पहली जिला प्रमुख निर्वाचित हुई हैं। उन्हें 16 मत मिले, जबकि कांग्रेस प्रत्याशी फुलाराम के पक्ष में 15 मत पड़े। चुनाव में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी (आरएलपी) के सदस्यों की क्रॉस वोटिंग ने निर्णायक भूमिका निभाई।