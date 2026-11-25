Sushila Devi Balotra Zila Pramukh (Patrika Photo)
Balotra Zila Pramukh Election Result 2026: बालोतरा जिले में जिला प्रमुख चुनाव के नतीजों ने सियासी समीकरण बदल दिए हैं। भाजपा प्रत्याशी सुशीला देवी ने कांग्रेस के फुलाराम को महज एक वोट से हराकर इतिहास रच दिया। सुशीला देवी बालोतरा जिले की पहली जिला प्रमुख निर्वाचित हुई हैं। उन्हें 16 मत मिले, जबकि कांग्रेस प्रत्याशी फुलाराम के पक्ष में 15 मत पड़े। चुनाव में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी (आरएलपी) के सदस्यों की क्रॉस वोटिंग ने निर्णायक भूमिका निभाई।
बालोतरा जिला परिषद की कुल 31 सीटों में से भाजपा और कांग्रेस ने 12-12 सीटों पर जीत दर्ज की थी, जबकि आरएलपी के खाते में सात सीटें आई थीं। किसी भी दल के पास स्पष्ट बहुमत नहीं होने के कारण जिला प्रमुख चुनाव में आरएलपी किंगमेकर की भूमिका में थी। बहुमत के लिए 16 सदस्यों के समर्थन की जरूरत थी।
जिला प्रमुख चुनाव को लेकर बुधवार सुबह से ही राजनीतिक हलचल तेज रही। दिनभर चले सियासी घटनाक्रम के बीच भाजपा और कांग्रेस के 12-12 सदस्यों ने मतदान किया। इसके बाद आरएलपी के सात सदस्य मतदान करने पहुंचे। आरएलपी के सदस्यों में एकजुटता नहीं दिखी। उपलब्ध जानकारी के अनुसार चार सदस्यों ने भाजपा और तीन सदस्यों ने कांग्रेस के पक्ष में मतदान किया। इसके चलते भाजपा ने एक वोट से जीत हासिल कर ली।
बालोतरा में जिला प्रमुख का पद अनुसूचित जनजाति (एसटी) वर्ग के लिए आरक्षित है। भाजपा की सुशीला देवी ने धोरीमन्ना क्षेत्र के जिला परिषद वार्ड संख्या 16 से सामान्य महिला सीट पर चुनाव जीता था। अब जिला प्रमुख पद पर निर्वाचित होकर उन्होंने जिले की पहली जिला प्रमुख बनने का गौरव हासिल किया है।
|प्रत्याशी
|पार्टी
|प्राप्त मत
|परिणाम
|सुशीला देवी
|भाजपा
|16
|विजयी
|फुलाराम
|कांग्रेस
|15
|पराजित
बहुमत का आंकड़ा : 16
भाजपा
12 सीटें
कांग्रेस
12 सीटें
आरएलपी
7 सीटें
|वार्ड संख्या
|निर्वाचित सदस्य
|पार्टी
|जीत का अंतर
|1
|पप्पु राम
|आरएलपी
|376
|2
|घमण्डाराम
|आरएलपी
|4,589
|3
|ममता कंवर
|भाजपा
|393
|4
|निरमा
|कांग्रेस
|2,353
|5
|श्रवण
|कांग्रेस
|37
|6
|मुकनाराम
|भाजपा
|3,067
|7
|सुगन
|कांग्रेस
|214
|8
|शंकराराम
|भाजपा
|1,975
|9
|पुष्पा
|आरएलपी
|396
|10
|कान्ता
|भाजपा
|234
|11
|थाना राम
|आरएलपी
|1,389
|12
|नरपत कुमार
|आरएलपी
|1,286
|13
|छगना राम
|भाजपा
|1,820
|14
|जीवा राम
|भाजपा
|3,776
|15
|अणसी
|आरएलपी
|10,183
|16
|सुशीला
|भाजपा
|2,850
|17
|रामेश्वरी
|भाजपा
|2,764
|18
|उर्मिला कंवर तंवर
|कांग्रेस
|604
|19
|निता देवी
|भाजपा
|338
|20
|नाथाराम
|कांग्रेस
|670
|21
|गरिमा राजपुरोहित
|कांग्रेस
|3,946
|22
|अगरी देवी
|कांग्रेस
|2,061
|23
|फुलाराम
|कांग्रेस
|1,045
|24
|मोरी देवी
|भाजपा
|450
|25
|मेथी
|कांग्रेस
|1,621
|26
|श्रवण सिंह
|कांग्रेस
|1,396
|27
|पारस कंवर
|भाजपा
|774
|28
|थान सिंह
|आरएलपी
|3,822
|29
|जसाराम
|भाजपा
|1,024
|30
|हेमन्त कुमार
|कांग्रेस
|832
|31
|रसीदा
|कांग्रेस
|7,211
बालोतरा जिला परिषद के 31 निर्वाचित सदस्यों में 16 महिलाएं और 15 पुरुष हैं। वार्ड संख्या 15 से आरएलपी की अणसी ने सर्वाधिक 10,183 मतों के अंतर से जीत दर्ज की थी। वहीं, वार्ड संख्या पांच से कांग्रेस के श्रवण महज 37 मतों से विजयी हुए थे। NetaKit
|वर्ष
|जिला प्रमुख
|पार्टी
|2026
|सुशीला देवी
|भाजपा
|जिला
|नवनिर्वाचित जिला प्रमुख
|पार्टी
|बालोतरा
|सुशीला देवी
|भाजपा
|झालावाड़
|वर्षा झाला
|भाजपा
|प्रतापगढ़
|हकरी देवी मीणा
|भाजपा
|बूंदी
|हंसा गुर्जर
|कांग्रेस
|भीलवाड़ा
|कैलाश मीणा
|कांग्रेस
|जैसलमेर
|संतोष कुमारी
|कांग्रेस
|दौसा
|बीना बैरवा
|कांग्रेस
|सवाई माधोपुर
|आशा देवी बैरवा
|कांग्रेस
|फलोदी
|यशवंत कंवर
|कांग्रेस
|चित्तौड़गढ़
|रतनी देवी
|कांग्रेस
जैसलमेर, दौसा, सवाई माधोपुर और फलोदी में कांग्रेस प्रत्याशी निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं।
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