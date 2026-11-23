Interview Arjun Dev Charan: बाड़मेर: राजस्थानी भाषा को लेकर यदि गंभीर प्रयास नहीं किए गए, तो अगले सौ वर्षों में इसके खत्म होने का खतरा है। इसके लिए सरकारी स्तर पर प्रयास करने के साथ आम जन को भी आगे आना होगा। आम जनता इसे लेकर सचेत नहीं है। लोगों को भी समझना होगा कि यह केवल भाषा और संस्कृति बचाने की बात नहीं है, यह रोजी-रोटी से जुड़ा मसला भी है। सरकार की इच्छाशक्ति और जनता की मांग से राजस्थानी भाषा को मान्यता मिल सकती है। यह कहना है साहित्य अकादेमी के राजस्थानी भाषा परामर्श मंडल के संयोजक प्रोफेसर (डॉ.) अर्जुनदेव चारण का। राजस्थानी भाषा, साहित्य और संस्कृति को लेकर राजस्थान पत्रिका से विशेष साक्षात्कार में डॉ. अर्जुनदेव ने चेताया कि समय रहते हमें अपनी मातृभाषा, उसमें रचे गए साहित्य, परंपरा और संस्कृति को बचाना आवश्यक है।