Balotra Zila Pramukh Election 2026: नवगठित बालोतरा जिले में पहली बार हुए जिला परिषद चुनाव के नतीजों के बाद जिला प्रमुख की कुर्सी को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। 31 वार्डों में भाजपा और कांग्रेस ने 12-12 सीटें जीतकर बराबरी की है, जबकि सात सीटों पर जीत के साथ राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी (आरएलपी) किंगमेकर की भूमिका में है। बहुमत के लिए 16 सदस्यों का समर्थन जरूरी है, लेकिन जिला प्रमुख का पद अनुसूचित जनजाति (एसटी) वर्ग के लिए आरक्षित होने से सत्ता के इस मुकाबले में नया पेच फंस गया है।