Rajasthan Panchayat Election 2026: जयपुर: राजस्थान पंचायत चुनावों में कांग्रेस ने भाजपा को उसके ही सियासी गढ़ों में चुनौती देकर ग्रामीण राजनीति के समीकरण बदल दिए हैं। पिछले चुनाव की तुलना में कांग्रेस ने भाजपा के प्रभाव वाले 11 जिलों में सेंध लगाई है। वहीं, भाजपा कांग्रेस के पुराने गढ़ों में केवल अजमेर में बढ़त बना सकी। वर्ष 2020-21 के चुनाव में 180 पंचायत समितियों में बढ़त रखने वाली कांग्रेस इस बार 301 तक पहुंच गई, जबकि भाजपा 139 से घटकर 79 पर आ गई। नतीजों ने प्रदेश की सत्ताधारी भाजपा के सामने ग्रामीण क्षेत्रों में अपने जनाधार और संगठन की पकड़ की समीक्षा करने की चुनौती खड़ी कर दी है।