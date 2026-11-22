Chittorgarh Panchayat Samiti Controversy: चित्तौड़गढ़ पंचायत समिति में बोर्ड गठन से पहले राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी (आरएलपी) की एकमात्र सदस्य शंकरी बाई भील ने भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देने की बात कही है। रविवार को जारी वीडियो में उन्होंने कहा कि वार्ड के विकास के लिए उन्होंने अपनी मर्जी से यह फैसला लिया है। इससे पहले आरएलपी के जिला प्रभारी बद्रीलाल जाट ने निर्दलीय विधायक चंद्रभान सिंह आक्या और उनके साथ आए लोगों पर शंकरी बाई को जबरदस्ती ले जाने का आरोप लगाया था।