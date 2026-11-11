चित्तौड़गढ़: चुनावी रंजिश में बीजेपी जिला मंत्री पर लाठी-सरियों से हमला, सिर में गंभीर चोट; 8 लोगों पर FIR

बस्सी (चित्तौड़गढ़): स्थानीय ग्राम पंचायत में सरपंच पद के चुनाव के दौरान मतदान के दिन हुआ विवाद अब मारपीट और जानलेवा हमले के मामले तक पहुंच गया है। चुनावी रंजिश के चलते भाजपा जिला मंत्री गोपाल चौबे पर लाठी और सरियों से हमला करने का आरोप लगा है। हमले में उनके सिर पर गंभीर चोट आई और वे बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़े। इस मामले में गोपाल चौबे की रिपोर्ट पर बस्सी थाना पुलिस ने आठ नामजद आरोपियों के खिलाफ जानलेवा हमले सहित विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।