सवाईमाधोपुर में नवनिर्वाचित सरपंच को मंदिर में घुसकर पीटा, बीच-बचाव करने आई पत्नी से भी मारपीट और अभद्रता

पुलिस के अनुसार, सरपंच पद के प्रत्याशी की हार के बाद दोनों पक्षों के बीच कहासुनी हुई। एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर रुपए लेकर वोट देने का आरोप लगाया। इसी बात को लेकर दोनों पक्षों के लोग आमने-सामने हो गए और एक-दूसरे पर पथराव करने लगे। इससे गांव में हंगामे का माहौल बन गया। सूचना मिलने पर बहरावंडा कलां थाना पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया। पुलिस ने शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए दोनों पक्षों के 20-20 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस के अनुसार, घटना के संबंध में दोनों पक्षों की ओर से कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं कराई गई है।