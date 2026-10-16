सवाई माधोपुर जिले में यहां बनेगा नया रोडवेज बस स्टैंड, बड़ी संख्या में यात्रियों को मिलेगी सुविधा, जल्द शुरू होगा निर्माण

गंगापुरसिटी में रोडवेज बस स्टैंड और कार्यशाला के लिए वर्ष 2024 में दौलतपुर रोड पर जमीन आवंटित की गई थी। तत्कालीन जिला कलक्टर डॉ. गौरव सैनी ने राज्य सरकार की सहमति के बाद भूमि आवंटन की स्वीकृति जारी की थी। हालांकि, इसके बाद भी निर्माण शुरू नहीं हो पाया। अब सरकार से एक करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत होने के बाद परियोजना आगे बढ़ने की उम्मीद है। रोडवेज प्रशासन करीब एक दशक से बस स्टैंड के लिए जमीन आवंटित कराने के प्रयास कर रहा था। पहले डिबस्या रोड पर भूमि आवंटन का प्रस्ताव भेजा गया था, लेकिन राज्य सरकार ने कीमत जमा कराने की शर्त रखी। रोडवेज प्रबंधन ने राशि जमा कराने में असमर्थता जताई तो दौलतपुर रोड पर निशुल्क भूमि आवंटित की गई।