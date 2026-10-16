Rajasthan Panchayat Election: पंचायत चुनाव लड़ने के लिए  ASI सुल्तान सिंह ने छोड़ी पुलिस की नौकरी, अब राजनीति में आज़माएंगे भाग्य

राजस्थान के सीकर जिले में पंचायती राज चुनावों की सरगर्मी के बीच एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने पुलिस महकमे से लेकर आम जनता तक सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। दरअसल, सीकर के रानोली थाने में सहायक उपनिरीक्षक (ASI) के पद पर सेवाएं दे रहे सुल्तान सिंह बराल ने जिला परिषद का चुनाव लड़ने के लिए अपनी खाकी वर्दी और पुलिस की नौकरी को अलविदा कह दिया है। सुल्तान सिंह बराल अब आगामी जिला परिषद चुनाव में वार्ड नंबर 40 से बतौर उम्मीदवार अपनी चुनावी किस्मत आजमाने जा रहे हैं। एक जिम्मेदार पुलिस अधिकारी द्वारा अपनी नौकरी के पूरे 10 साल बाकी रहते हुए इस तरह राजनीति में कदम रखने का फैसला चर्चा का विषय बन गया है।