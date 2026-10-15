Rajasthan Panchayat Election : अब पंचायत चुनाव में उतरेंगे 14 बार चुनाव हारे 59 वर्षीय ‘पोपटलाल’! क्या 15वीं बार में खुलेगा जीत का खाता?

राजस्थान के ग्रामीण अंचलों में पंचायती राज चुनावों की सरगर्मी के बीच एक ऐसा चेहरा फिर से सुर्खियों में आ गया है, जिसकी जिद और चुनाव लड़ने का जज्बा हर किसी को हैरान कर रहा है। बालोतरा जिले के समदड़ी क्षेत्र के रहने वाले 59 वर्षीय पोपटलाल सरगरा एक बार फिर राजनीतिक गलियारों में चर्चा का केंद्र बन गए हैं। पोपटलाल वो शख्स हैं जिन्होंने अपने जीवन में सरपंच से लेकर विधायक और लोकसभा तक के कुल 14 चुनाव लड़े हैं और हर बार उन्हें हार का सामना करना पड़ा है, लेकिन इसके बावजूद उनके हौसले और चुनाव लड़ने के जुनून में कोई कमी नहीं आई है।