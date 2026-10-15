15 अक्टूबर 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

बाड़मेर

Rajasthan Panchayat Election: सरपंच पद के लिए 11 करोड़ तक की बोली! जानिए क्या है वायरल वीडियो का पूरा सच?

Barmer Viral Video | बाड़मेर के लंगेरा गांव में निर्विरोध सरपंच के लिए 11 करोड़ की बोली का वीडियो वायरल। ग्रामीणों की सफाई और प्रशासनिक चर्चा के बीच जानिए पूरा सच।
3 min read
Google source verification

बाड़मेर

image

Nakul Devarshi

Oct 15, 2026

barmer village sarpanch election 11 crore viral video reality

Barmer Viaral Video Pic

राजस्थान में पंचायती राज चुनावों के प्रथम चरण की वोटिंग की तारीख जैसे-जैसे नजदीक आ रही है, वैसे-वैसे ग्रामीण अंचलों में चुनावी माहौल गर्माता जा रहा है। इसी बीच सोशल मीडिया पर बाड़मेर जिले के लंगेरा गांव का एक ऐसा वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसने आम जनता से लेकर राजनीतिक गलियारों तक सभी को हैरान कर दिया है। वायरल हो रहे इस वीडियो में कथित तौर पर निर्विरोध सरपंच चुनने के नाम पर ग्रामीणों की एक खुली सभा में करोड़ों रुपये की बोली लगाई जाती दिख रही है। वीडियो में दिख रहा नजारा हर किसी को चौंका रहा है क्योंकि इसमें सरपंच पद के लिए बोली की शुरुआत 5 करोड़ रुपये से होकर देखते ही देखते 11 करोड़ रुपये के आंकड़े तक पहुंच जाती है।

इस वीडियो में एक ग्रामीण व्यक्ति पूरे आत्मविश्वास के साथ सभा में यह कहता हुआ सुनाई दे रहा है कि वह घोषित की गई राशि को तीन दिन के भीतर जमा करवा देगा। इतना ही नहीं, वह व्यक्ति वहां मौजूद भीड़ के सामने यह चुनौती भी देता नजर आ रहा है कि 'अगर किसी को आगे आना है तो सामने आ जाओ'। चुनाव से ठीक पहले सामने आए इस विवादित वीडियो पर लोग तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं।

वायरल वीडियो का पूरा सच: ग्रामीणों ने सफाई में क्या कहा?

वीडियो के सोशल मीडिया पर वायरल होने और चारों तरफ से तीखी प्रतिक्रियाएं आने के बाद लंगेरा गांव के ग्रामीणों और प्रबुद्ध लोगों की ओर से सफाई सामने आई है। ग्रामीणों ने इस बात को पूरी तरह से नकारते हुए स्पष्ट किया है कि गांव में किसी भी प्रकार से पद की नीलामी नहीं की जा रही है और न ही किसी गैर-कानूनी तरीके से चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित किया जा रहा है।

ग्रामीणों का कहना है कि गांव में चुनाव हमेशा की तरह राज्य निर्वाचन आयोग की तय संवैधानिक प्रक्रिया और नियमों के तहत ही संपन्न कराए जाएंगे। सोशल मीडिया पर चल रही बातें और वीडियो के कुछ अंशों को बिना पूरे संदर्भ के गलत तरीके से प्रस्तुत किया जा रहा है। गांव के लोगों के अनुसार, पंचायत में सामाजिक विकास कार्यों और आपसी चर्चा के दौरान की बातों को अलग रूप में देखा जा रहा है।

5 करोड़ से 11 करोड़ तक पहुंची बोली, सोशल मीडिया पर चर्चाओं का बाजार गर्म

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि गांव की एक चौपाल पर दर्जनों लोग एकत्र हैं और वहां चुनावी सरगर्मी के बीच चर्चा चल रही है। इसी दौरान एक व्यक्ति सरपंच पद की दावेदारी और निर्विरोध निर्वाचन के नाम पर 5 करोड़ रुपये से बात शुरू करता है, जो थोड़ी ही देर में बढ़कर 11 करोड़ रुपये तक पहुंच जाती है।

यह वीडियो सामने आने के बाद पूरे बाड़मेर जिले के साथ-साथ पूरे प्रदेश में यह चर्चा का मुख्य विषय बन चुका है। लोग सवाल उठा रहे हैं कि क्या ग्रामीण चुनावों में भी इस स्तर पर पैसों का प्रभाव देखने को मिल रहा है, वहीं कई लोग इसे चुनावी गहमागहमी का महज़ एक हिस्सा या पब्लिसिटी स्टंट मान रहे हैं।

पुलिस और प्रशासन की चुप्पी, स्थिति पर बनी हुई है नजर

पंचायत चुनाव के पहले चरण की तैयारियों में जुटे पुलिस और जिला प्रशासन के अधिकारियों की ओर से फिलहाल इस वायरल वीडियो पर कोई आधिकारिक लिखित बयान या प्रतिक्रिया जारी नहीं की गई है। हालांकि, सूत्रों का कहना है कि स्थानीय प्रशासनिक और पुलिस खुफिया एजेंसियां इस वीडियो की सत्यता और इसके समय की जांच कर रही हैं।

निर्वाचन आयोग के स्पष्ट निर्देश हैं कि चुनाव प्रक्रिया में किसी भी तरह के प्रलोभन, बोली या गैर-कानूनी समझौते को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यदि जांच में किसी भी स्तर पर चुनाव नियमों के उल्लंघन या आचार संहिता के उल्लंघन की पुष्टि होती है, तो संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। फिलहाल पूरे इलाके में इस वीडियो को लेकर कौतूहल और चर्चा का माहौल बना हुआ है।

Rajasthan Panchayat Election: जब दो वफादार कार्यकर्ताओं के बीच फंसा पेंच, तब जानिए सांसद हनुमान बेनीवाल ने कैसे चुना प्रत्याशी?

ये भी पढ़ें
hanuman beniwal lottery ticket distribution nagar zila parishad nagaur

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

राजस्थान पंचायत चुनाव 2026

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

15 Oct 2026 08:08 am

Published on:

15 Oct 2026 08:08 am

Hindi News / Rajasthan / Barmer / Rajasthan Panchayat Election: सरपंच पद के लिए 11 करोड़ तक की बोली! जानिए क्या है वायरल वीडियो का पूरा सच?

बड़ी खबरें

View All

बाड़मेर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

राजस्थान पंचायत चुनाव 2026

बाड़मेर में दर्दनाक हादसा: दो दिन के नवजात समेत मां-पिता की मौत, अस्पताल से लौट रहा था परिवार

barmer accident death
बाड़मेर

Guar Mandi Price in Rajasthan: 4 साल बाद ग्वार के भाव में उछाल, एक महीने में 1600 रुपए प्रति क्विंटल से अधिक की तेजी

guar gum seed price hike today
बाड़मेर

Navratri 2026: 1383 फीट ऊंचे गढ़ पर विराजीं जोगमाया: भारत-पाक युद्ध में मां की शरण में पहुंचे थे बाड़मेर के लोग

Jogmaya Temple Barmer
बाड़मेर

बॉर्डर पर भारत की बड़ी तैयारी: राजस्थान में सीमा से सटकर बनेगी 225 KM लंबी डामर सड़क, जानिए इसके पीछे की वजह

rajasthan india pak border road project
बाड़मेर

Rajasthan : एक साल में परिवार में हुईं 3 मौतें, ASI दुर्गाराम के निधन से गांव में शोक, राजकीय सम्मान से हुआ अंतिम संस्कार

barmer asi durgaram funeral state honours village mourns death
बाड़मेर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.