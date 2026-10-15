Rajasthan Panchayat Election: सरपंच पद के लिए 11 करोड़ तक की बोली! जानिए क्या है वायरल वीडियो का पूरा सच?

राजस्थान में पंचायती राज चुनावों के प्रथम चरण की वोटिंग की तारीख जैसे-जैसे नजदीक आ रही है, वैसे-वैसे ग्रामीण अंचलों में चुनावी माहौल गर्माता जा रहा है। इसी बीच सोशल मीडिया पर बाड़मेर जिले के लंगेरा गांव का एक ऐसा वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसने आम जनता से लेकर राजनीतिक गलियारों तक सभी को हैरान कर दिया है। वायरल हो रहे इस वीडियो में कथित तौर पर निर्विरोध सरपंच चुनने के नाम पर ग्रामीणों की एक खुली सभा में करोड़ों रुपये की बोली लगाई जाती दिख रही है। वीडियो में दिख रहा नजारा हर किसी को चौंका रहा है क्योंकि इसमें सरपंच पद के लिए बोली की शुरुआत 5 करोड़ रुपये से होकर देखते ही देखते 11 करोड़ रुपये के आंकड़े तक पहुंच जाती है।