Rajasthan Panchayat Election : मंत्री-विधायक तक रहे नेता भी उतरे पंचायत चुनाव मैदान में, जानिए कौन-कहां से उम्मीदवार?

राजस्थान में आगामी पंचायती राज संस्थाओं और जिला परिषद चुनावों का मुकाबला अब बेहद दिलचस्प और हाई-प्रोफाइल होता जा रहा है। आमतौर पर जिला परिषद या पंचायत समिति के चुनावों को स्थानीय और नए नेताओं की सीढ़ी माना जाता है, लेकिन इस बार के चुनाव में राजनीतिक दलों ने ऐसे दिग्गजों को मैदान में उतार दिया है जो राज्य स्तर पर मंत्री और विधायक की कुर्सी संभाल चुके हैं। प्रथम चरण के चुनाव में देखें, तो पता चलता है कि बाड़मेर से लेकर डूंगरपुर तक, राज्य के कई जाने-माने सियासी चेहरे अब जिला परिषद सदस्य पद के लिए पसीना बहा रहे हैं। पूर्व मंत्रियों और पूर्व विधायकों के इस तरह अचानक मैदान में उतरने से इन सीटों पर मुकाबला बेहद कड़ा और रोमांचक हो गया है।