Rajasthan Panchayat Election: मोहन डागर से लेकर यशवीर शूरा तक, जानिए Congress ने जयपुर में किसे कहां बनाया उम्मीदवार?

राजस्थान में होने वाले पंचायती राज और स्थानीय निकाय चुनावों को लेकर राजनीतिक सरगर्मी अपने चरम पर पहुंच गई है। नामांकन के आखिरी दिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने जयपुर जिला परिषद सदस्य पद के उम्मीदवारों की आधिकारिक सूची जारी कर दी है । पार्टी ने जयपुर जिला परिषद के कुल 58 वार्डों में से 56 वार्डों के लिए अपने अधिकृत प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया है। सूची जारी होने के साथ ही कांग्रेस प्रदेश कार्यालय और जिला स्तर पर चुनाव लड़ रहे प्रत्याशियों को पार्टी सिंबल बांटने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है।