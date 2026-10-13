Rajasthan Panchayat Election: मोहन डागर से लेकर यशवीर शूरा तक, जानिए Congress ने जयपुर में किसे कहां बनाया उम्मीदवार?

मोहन डागर और यशवीर सूरा को मौका
राजस्थान में होने वाले पंचायती राज और स्थानीय निकाय चुनावों को लेकर राजनीतिक सरगर्मी अपने चरम पर पहुंच गई है। नामांकन के आखिरी दिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने जयपुर जिला परिषद सदस्य पद के उम्मीदवारों की आधिकारिक सूची जारी कर दी है । पार्टी ने जयपुर जिला परिषद के कुल 58 वार्डों में से 56 वार्डों के लिए अपने अधिकृत प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया है। सूची जारी होने के साथ ही कांग्रेस प्रदेश कार्यालय और जिला स्तर पर चुनाव लड़ रहे प्रत्याशियों को पार्टी सिंबल बांटने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है।
नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि होने के कारण प्रत्याशियों और उनके समर्थकों में भारी उत्साह के साथ-साथ भागदौड़ का माहौल बना हुआ है। पार्टी नेतृत्व ने स्थानीय समीकरणों, निष्ठावान कार्यकर्ताओं और सामाजिक संतुलन को ध्यान में रखते हुए टिकटों का वितरण किया है। जिन दो सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान नहीं हुआ है, वहां स्थानीय नेताओं के बीच खींचतान के चलते सहमति नहीं बन पाई है।
कांग्रेस द्वारा जारी की गई इस महत्वपूर्ण सूची में कई प्रमुख युवा और अनुभवी स्थानीय नेताओं को टिकट देकर मैदान में उतारा गया है। जयपुर ग्रामीण क्षेत्र के राजनीतिक समीकरणों को साधने के लिए पार्टी ने नए और पुराने चेहरों का बेहतरीन संतुलन बनाने का प्रयास किया है।
कौन हैंमोहन डागर: पार्टी ने मोहन डागर पर भरोसा जताते हुए उन्हें जयपुर जिला परिषद के वार्ड संख्या 12 से अपना आधिकारिक प्रत्याशी घोषित किया है। मोहन डागर राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी (PCC) के प्रदेश महासचिव हैं। वे पूर्व में जयपुर ग्रामीण युवा कांग्रेस के अध्यक्ष भी रह चुके हैं।
वे जयपुर जिला परिषद के निवर्तमान उप जिला प्रमुख हैं। साल 2021 के पंचायत चुनावों में उन्होंने एक बेहद कड़े और रोचक मुकाबले में भाजपा प्रत्याशी को हराकर कांग्रेस की तरफ से उप जिला प्रमुख का पद जीता था।
मौजूदा चुनावी स्थिति (2026): वर्तमान पंचायत चुनावों में कांग्रेस पार्टी ने उन पर फिर से बड़ा भरोसा जताया है। मोहन डागर को आमेर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले वार्ड नंबर 12 से जिला परिषद सदस्य पद का आधिकारिक उम्मीदवार बनाया गया है।
कौन हैं यशवीर शूरा: युवा और स्थानीय पकड़ रखने वाले नेता यशवीर शूरा को वार्ड संख्या 28 से जिला परिषद सदस्य का टिकट दिया गया है।यशवीर शूरा राजस्थान की छात्र राजनीति और युवा संगठन का एक बड़ा चेहरा हैं। वे राजस्थान यूथ कांग्रेस के पूर्व कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश उपाध्यक्ष रह चुके हैं। उन्होंने लगभग एक दशक तक युवा कांग्रेस में विभिन्न महत्वपूर्ण सांगठनिक पदों पर काम किया है।
मौजूदा चुनावी स्थिति (2026): यूथ कांग्रेस में अपना कार्यकाल पूरा करने के बाद अब वे मुख्यधारा की पंचायती राज राजनीति में उतर चुके हैं। वर्तमान पंचायत चुनावों में वे खुद जयपुर जिला परिषद सदस्य का चुनाव लड़ रहे हैं।
टिकटों की घोषणा होते ही इन दोनों प्रत्याशियों के समर्थक जश्न में डूब गए और वे अपने-अपने वार्डों में कार्यकर्ताओं के साथ नामांकन दाखिल करने की तैयारियों में जुट गए हैं।
जयपुर जिला परिषद के कुल 58 वार्डों में से कांग्रेस ने 56 वार्डों पर तो अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं, लेकिन 2 सीटों पर सहमति नहीं बन पाने के कारण नाम रोक दिए गए हैं [cite: 58 में से 56 जिला परिषद सदस्यों के उम्मीदवारों की लिस्ट हुई जारी, दो जगह विवाद के चलते अभी नहीं बन पाई सहमति]।
सूत्रों के अनुसार, इन दोनों वार्डों में स्थानीय विधायकों, पूर्व प्रत्याशियों और दावेदारों के बीच कड़ा मुकाबला और मतभेद था। इसी खींचतान के कारण पार्टी आलाकमान ने इन दो सीटों को फिलहाल होल्ड पर रखा है। हालांकि, नामांकन का समय समाप्त होने से पहले इन सीटों पर भी आम सहमति बनाकर सिंबल जारी करने के प्रयास लगातार जारी हैं।
आज नामांकन का अंतिम दिन होने की वजह से जयपुर जिला मुख्यालय और संबंधित उपखंड कार्यालयों में प्रत्याशियों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। कांग्रेस पार्टी के अधिकृत सिंबल प्राप्त करने के लिए प्रत्याशी तड़के से ही वरिष्ठ नेताओं के आवासों और पार्टी कार्यालयों के चक्कर काटते नजर आए।
पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का दावा है कि जिला परिषद चुनाव में कांग्रेस पूरे दमखम के साथ चुनाव मैदान में उतर रही है। ग्रामीण इलाकों में किए गए विकास कार्यों और जनहितैषी योजनाओं के दम पर पार्टी जयपुर जिला परिषद में अपना बोर्ड बनाने का दावा कर रही है। भाजपा की सूची के तुरंत बाद आई कांग्रेस की इस सूची से मुकाबला काफी रोचक हो गया है।
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