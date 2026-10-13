Rajasthan Panchayat Election: राजेश गुर्जर से लेकर रमा देवी तक, जानिए BJP ने जयपुर में किसे कहां बनाया उम्मीदवार?

वार्ड नंबर आरक्षित श्रेणी प्रत्याशी का नाम

1 ओ.बी.सी. महिला किरण देवी

2 सामान्य महिला सुनीता यादव

3 सामान्य संतोष सैनी

4 सामान्य लक्ष्मण कुमार शर्मा

5 सामान्य महिला मोती देवी

6 सामान्य महिला संतोष यादव

7 सामान्य जयप्रकाश चौधरी

8 ओ.बी.सी. महिला शारदा यादव

9 सामान्य महिला प्रमिला देवी

10 ओ.बी.सी. महिला सीता देवी

11 सामान्य महिला संतोष यादव

12 सामान्य मोहन लाल दादरवाल

13 एस.सी. बादामी देवी

14 सामान्य दामोदर

15 सामान्य महिला मीना हरितवाल

16 सामान्य गजानंद जाट

17 सामान्य महिला मीनू यादव

18 सामान्य रमा चौपड़ा

19 सामान्य महिला रामेश्वरी देवी

20 सामान्य महिला पिंटू कंवर

21 ओ.बी.सी. राजेन्द्र बड़ीवाल

22 ओ.बी.सी. राजेश गुर्जर

23 एस.सी. महिला रामप्यारी

24 एस.सी. मनोहर लाल बैरवा

25 सामान्य महिला ललिता देवी

26 सामान्य महिला संतोष देवी

27 एस.सी. बीना

28 सामान्य राम सिंह चांदावास

29 एस.सी. कजोड़ मल बैरवा

30 सामान्य राजपाल सिंह

31 सामान्य महिला प्रियंका शर्मा

32 एस.सी. महिला कैलाशी देवी

33 सामान्य विचाराधीन

34 एस.सी. किशन लाल वर्मा

35 सामान्य सीताराम शर्मा

36 एस.सी. महिला नीरू बैरवा

37 एस.टी. प्रहलाद मीना

38 एस.टी. रामकेश मीना

39 सामान्य महिला सुनिता शर्मा

40 एस.सी. मूल चंद महावर

41 एस.टी. महिला संतोष मीणा

42 एस.सी. महिला मुक्ता देवी

43 ओ.बी.सी. महिला अनिता यादव

44 एस.टी. महिला काली देवी मीणा

45 ओ.बी.सी. राम अवतार गुर्जर

46 एस.टी. महिला संती देवी मीणा

47 एस.टी. महिला मंजू

48 सामान्य रघुवीर सिंह चौधरी

49 एस.टी. रामफूल खोड़ा

50 एस.टी. प्रभाती लाल

51 ओ.बी.सी. महिला मंजू स्वामी

52 सामान्य कानाराम मीणा

53 सामान्य महिला सुरज्ञान यादव

54 सामान्य मेघराज यादव

55 सामान्य मंजू

56 ओ.बी.सी. विचाराधीन