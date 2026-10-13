13 अक्टूबर 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

जयपुर

Rajasthan Panchayat Election: राजेश गुर्जर से लेकर रमा देवी तक, जानिए BJP ने जयपुर में किसे कहां बनाया उम्मीदवार?

भाजपा ने राजस्थान पंचायत राज चुनाव 2026 के लिए जयपुर जिला परिषद के उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। 57 में से 55 वार्डों पर टिकट फाइनल, 31 महिलाओं को मिला मौका।
4 min read
Google source verification

जयपुर

image

Nakul Devarshi

Oct 13, 2026

Rajasthan BJP Candidates for Panchayat Election in Jaipur Rajasthan

Rajesh Gurjar and Rama Devi Chopra

राजस्थान में होने वाले आगामी पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों को लेकर राजनीतिक सरगर्मी अपने चरम पर पहुंच गई है। राज्य में आगामी चुनावों के मद्देनजर सभी राजनीतिक दल अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटे हुए हैं। इसी कड़ी में भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने राजस्थान पंचायत राज चुनाव 2026 के लिए जयपुर जिला परिषद सदस्यों की अपनी पहली आधिकारिक सूची जारी कर दी है। भाजपा ने इस बहुप्रतीक्षित सूची का ऐलान किया, जिसमें कुल 57 वार्डों में से 55 वार्डों के लिए पार्टी उम्मीदवारों के नाम साफ कर दिए गए हैं। इस घोषणा के बाद से ही जयपुर जिले की ग्रामीण राजनीति में सियासी हलचल काफी तेज हो गई है।

जारी की गई इस पहली सूची में पार्टी संगठन ने सामाजिक समीकरणों, जातीय संतुलन और क्षेत्रीय प्रभाव का पूरा ध्यान रखा है। चुनाव की तारीखों के नजदीक आने के साथ ही टिकट वितरण को लेकर हर कोई गुणा-भाग लगाने में जुट गया है। भाजपा द्वारा उठाए गए इस कदम से ग्रामीण क्षेत्रों में पार्टी का चुनावी प्रचार और अधिक आक्रामक होने की पूरी उम्मीद जताई जा रही है।

57 में से 55 वार्डों पर मुहर, दो सीटें होल्ड पर

भारतीय जनता पार्टी द्वारा जारी की गई इस पहली सूची की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि पार्टी ने जयपुर जिला परिषद के कुल 57 वार्डों में से 55 वार्डों पर अपने अधिकृत प्रत्याशियों के नाम घोषित कर दिए हैं। हालांकि, पार्टी ने सांगठनिक और स्थानीय समीकरणों को ध्यान में रखते हुए फिलहाल वार्ड नंबर 33 और वार्ड नंबर 56 के प्रत्याशियों के नामों को विचाराधीन यानी होल्ड पर रखा है, जिन पर जल्द ही फैसला लिए जाने की संभावना है।

चुनाव के पहले चरण के गणित को देखें तो जयपुर जिला परिषद के जिन 22 वार्डों में पहले चरण के तहत मतदान होना है, भाजपा ने उनमें से 20 वार्डों में अपने चेहरे पूरी तरह साफ कर दिए हैं। पहले चरण के इन वार्डों में मजबूत उम्मीदवारों को उतारकर पार्टी ने शुरुआत में ही बढ़त बनाने की रणनीति तैयार की है।

वार्डवार प्रत्याशियों की सूची

वार्ड नंबरआरक्षित श्रेणीप्रत्याशी का नाम
1ओ.बी.सी. महिलाकिरण देवी
2सामान्य महिलासुनीता यादव
3सामान्यसंतोष सैनी
4सामान्यलक्ष्मण कुमार शर्मा
5सामान्य महिलामोती देवी
6सामान्य महिलासंतोष यादव
7सामान्यजयप्रकाश चौधरी
8ओ.बी.सी. महिलाशारदा यादव
9सामान्य महिलाप्रमिला देवी
10ओ.बी.सी. महिलासीता देवी
11सामान्य महिलासंतोष यादव
12सामान्यमोहन लाल दादरवाल
13एस.सी.बादामी देवी
14सामान्यदामोदर
15सामान्य महिलामीना हरितवाल
16सामान्यगजानंद जाट
17सामान्य महिलामीनू यादव
18सामान्यरमा चौपड़ा
19सामान्य महिलारामेश्वरी देवी
20सामान्य महिलापिंटू कंवर
21ओ.बी.सी.राजेन्द्र बड़ीवाल
22ओ.बी.सी.राजेश गुर्जर
23एस.सी. महिलारामप्यारी
24एस.सी.मनोहर लाल बैरवा
25सामान्य महिलाललिता देवी
26सामान्य महिलासंतोष देवी
27एस.सी.बीना
28सामान्यराम सिंह चांदावास
29एस.सी.कजोड़ मल बैरवा
30सामान्यराजपाल सिंह
31सामान्य महिलाप्रियंका शर्मा
32एस.सी. महिलाकैलाशी देवी
33सामान्यविचाराधीन
34एस.सी.किशन लाल वर्मा
35सामान्यसीताराम शर्मा
36एस.सी. महिलानीरू बैरवा
37एस.टी.प्रहलाद मीना
38एस.टी.रामकेश मीना
39सामान्य महिलासुनिता शर्मा
40एस.सी.मूल चंद महावर
41एस.टी. महिलासंतोष मीणा
42एस.सी. महिलामुक्ता देवी
43ओ.बी.सी. महिलाअनिता यादव
44एस.टी. महिलाकाली देवी मीणा
45ओ.बी.सी.राम अवतार गुर्जर
46एस.टी. महिलासंती देवी मीणा
47एस.टी. महिलामंजू
48सामान्यरघुवीर सिंह चौधरी
49एस.टी.रामफूल खोड़ा
50एस.टी.प्रभाती लाल
51ओ.बी.सी. महिलामंजू स्वामी
52सामान्यकानाराम मीणा
53सामान्य महिलासुरज्ञान यादव
54सामान्यमेघराज यादव
55सामान्यमंजू
56ओ.बी.सी.विचाराधीन
57ओ.बी.सी.अर्जुन लाल यादव

कुल वार्ड: 57

महिलाओं को प्राथमिकता

पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं की भागीदारी और सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इस सूची में विशेष ध्यान दिया गया है। भाजपा की इस पहली सूची में कुल 31 महिला उम्मीदवारों को मैदान में उतारा गया है, जो कुल घोषित सीटों का एक बड़ा हिस्सा है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि ग्रामीण मतदाता वर्ग में महिलाओं की निर्णायक भूमिका को देखते हुए यह फैसला पार्टी के लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकता है।

मजबूत सामाजिक संतुलन

टिकट वितरण में सामाजिक और जातिगत संतुलन का भी पूरा ख्याल रखा गया है ताकि हर वर्ग और समुदाय के मतदाताओं को साधा जा सके। ग्रामीण अंचलों में कार्यकर्ताओं की नाराजगी को दरकिनार कर जिताऊ और जुझारू चेहरों को प्राथमिकता दी गई है।

प्रमुख उम्मीदवार और राजनीतिक समीकरण

भाजपा द्वारा घोषित की गई इस सूची में कई जाने-पहचाने और अनुभवी चेहरों को चुनावी मैदान में उतारा गया है, जिससे मुकाबला काफी दिलचस्प हो गया है:

राजेश गुर्जर:

जयपुर दक्षिण जिला अध्यक्ष राजेश गुर्जर को पार्टी ने वार्ड संख्या 22 से अपना उम्मीदवार बनाया है । वे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के करीबी नेताओं में गिने जाते हैं, ऐसे में इस सीट पर पार्टी का पूरा जोर रहने वाला है।

रमा चौपड़ा:

पार्टी ने पूर्व जिला प्रमुख रमा चौपड़ा पर एक बार फिर से भरोसा जताया है और उन्हें वार्ड संख्या 18 से चुनावी समर में उतारा है। उनका प्रशासनिक अनुभव पार्टी के लिए काफी अहम माना जा रहा है।

बादामी देवी:

पूर्व प्रधान रह चुकीं बादामी देवी को वार्ड संख्या 13 से टिकट दिया गया है, जिससे स्थानीय ग्रामीण क्षेत्र में पार्टी की पकड़ मजबूत होने की उम्मीद है।

अन्य प्रमुख चेहरे: इनके अलावा पूर्व पंचायत समिति सदस्य राम सिंह चांदावास को वार्ड संख्या 28 सेतथा मीनू यादव को वार्ड संख्या 17 से प्रत्याशी घोषित किया गया है।

इन अनुभवी और जमीनी नेताओं को टिकट मिलने के बाद अब विपक्षी दलों की ओर से भी प्रत्याशियों की सूचियां जल्द जारी होने की उम्मीद है। चुनाव की रणभेरी बज चुकी है और आने वाले दिनों में ग्रामीण इलाकों का राजनीतिक पारा और अधिक चढ़ने के पूरे आसार हैं।

राजस्थान में पंचायत चुनाव से पहले बड़ा उलटफेर, BJP छोड़ कांग्रेस में शामिल हुए कई नेता-कार्यकर्ता

ये भी पढ़ें
rajasthan bjp leaders join congress before panchayat elections 2026

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

राजस्थान पंचायत चुनाव 2026

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

13 Oct 2026 11:11 am

Published on:

13 Oct 2026 10:35 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Rajasthan Panchayat Election: राजेश गुर्जर से लेकर रमा देवी तक, जानिए BJP ने जयपुर में किसे कहां बनाया उम्मीदवार?

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

राजस्थान पंचायत चुनाव 2026

फर्जी पार्सल लिंक: एक टैप में फोन का पूरा कंट्रोल जा सकता है ठगों के हाथ

AI generated image of Parcel delivery scam
जयपुर

Rajasthan Panchayat Election: मोहन डागर से लेकर यशवीर शूरा तक, जानिए Congress ने जयपुर में किसे कहां बनाया उम्मीदवार?

rajasthan congress releases candidates list jaipur zila parishad election
जयपुर

Rajasthan News: पूर्व सांसद रतन सिंह के बेटे की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, पुत्रवधू और पोते पर जहर देकर मारने के संगीन आरोप

former rajasthan mp son suspicious death wife grandson accused
जयपुर

राजस्थान में भी वोटर लिस्ट में गड़बड़ी की आशंका, पंचायत चुनाव से पहले ग्रामीणों में भारी आक्रोश, चुनाव बहिष्कार तक पहुंची बात

Rajasthan Panchayat Chunav Update
जयपुर

जयपुर वालों हो जाओ तैयार! पत्रिका महारास डांडिया महोत्सव 17-18 अक्टूबर को, 8 जगहों पर मिल रहे टिकट

jaipur patrika maharas dandiya festival
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.