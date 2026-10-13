Rajasthan Panchayat Election: राजेश गुर्जर से लेकर रमा देवी तक, जानिए BJP ने जयपुर में किसे कहां बनाया उम्मीदवार?

Rajesh Gurjar and Rama Devi Chopra
राजस्थान में होने वाले आगामी पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों को लेकर राजनीतिक सरगर्मी अपने चरम पर पहुंच गई है। राज्य में आगामी चुनावों के मद्देनजर सभी राजनीतिक दल अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटे हुए हैं। इसी कड़ी में भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने राजस्थान पंचायत राज चुनाव 2026 के लिए जयपुर जिला परिषद सदस्यों की अपनी पहली आधिकारिक सूची जारी कर दी है। भाजपा ने इस बहुप्रतीक्षित सूची का ऐलान किया, जिसमें कुल 57 वार्डों में से 55 वार्डों के लिए पार्टी उम्मीदवारों के नाम साफ कर दिए गए हैं। इस घोषणा के बाद से ही जयपुर जिले की ग्रामीण राजनीति में सियासी हलचल काफी तेज हो गई है।
जारी की गई इस पहली सूची में पार्टी संगठन ने सामाजिक समीकरणों, जातीय संतुलन और क्षेत्रीय प्रभाव का पूरा ध्यान रखा है। चुनाव की तारीखों के नजदीक आने के साथ ही टिकट वितरण को लेकर हर कोई गुणा-भाग लगाने में जुट गया है। भाजपा द्वारा उठाए गए इस कदम से ग्रामीण क्षेत्रों में पार्टी का चुनावी प्रचार और अधिक आक्रामक होने की पूरी उम्मीद जताई जा रही है।
भारतीय जनता पार्टी द्वारा जारी की गई इस पहली सूची की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि पार्टी ने जयपुर जिला परिषद के कुल 57 वार्डों में से 55 वार्डों पर अपने अधिकृत प्रत्याशियों के नाम घोषित कर दिए हैं। हालांकि, पार्टी ने सांगठनिक और स्थानीय समीकरणों को ध्यान में रखते हुए फिलहाल वार्ड नंबर 33 और वार्ड नंबर 56 के प्रत्याशियों के नामों को विचाराधीन यानी होल्ड पर रखा है, जिन पर जल्द ही फैसला लिए जाने की संभावना है।
चुनाव के पहले चरण के गणित को देखें तो जयपुर जिला परिषद के जिन 22 वार्डों में पहले चरण के तहत मतदान होना है, भाजपा ने उनमें से 20 वार्डों में अपने चेहरे पूरी तरह साफ कर दिए हैं। पहले चरण के इन वार्डों में मजबूत उम्मीदवारों को उतारकर पार्टी ने शुरुआत में ही बढ़त बनाने की रणनीति तैयार की है।
|वार्ड नंबर
|आरक्षित श्रेणी
|प्रत्याशी का नाम
|1
|ओ.बी.सी. महिला
|किरण देवी
|2
|सामान्य महिला
|सुनीता यादव
|3
|सामान्य
|संतोष सैनी
|4
|सामान्य
|लक्ष्मण कुमार शर्मा
|5
|सामान्य महिला
|मोती देवी
|6
|सामान्य महिला
|संतोष यादव
|7
|सामान्य
|जयप्रकाश चौधरी
|8
|ओ.बी.सी. महिला
|शारदा यादव
|9
|सामान्य महिला
|प्रमिला देवी
|10
|ओ.बी.सी. महिला
|सीता देवी
|11
|सामान्य महिला
|संतोष यादव
|12
|सामान्य
|मोहन लाल दादरवाल
|13
|एस.सी.
|बादामी देवी
|14
|सामान्य
|दामोदर
|15
|सामान्य महिला
|मीना हरितवाल
|16
|सामान्य
|गजानंद जाट
|17
|सामान्य महिला
|मीनू यादव
|18
|सामान्य
|रमा चौपड़ा
|19
|सामान्य महिला
|रामेश्वरी देवी
|20
|सामान्य महिला
|पिंटू कंवर
|21
|ओ.बी.सी.
|राजेन्द्र बड़ीवाल
|22
|ओ.बी.सी.
|राजेश गुर्जर
|23
|एस.सी. महिला
|रामप्यारी
|24
|एस.सी.
|मनोहर लाल बैरवा
|25
|सामान्य महिला
|ललिता देवी
|26
|सामान्य महिला
|संतोष देवी
|27
|एस.सी.
|बीना
|28
|सामान्य
|राम सिंह चांदावास
|29
|एस.सी.
|कजोड़ मल बैरवा
|30
|सामान्य
|राजपाल सिंह
|31
|सामान्य महिला
|प्रियंका शर्मा
|32
|एस.सी. महिला
|कैलाशी देवी
|33
|सामान्य
|विचाराधीन
|34
|एस.सी.
|किशन लाल वर्मा
|35
|सामान्य
|सीताराम शर्मा
|36
|एस.सी. महिला
|नीरू बैरवा
|37
|एस.टी.
|प्रहलाद मीना
|38
|एस.टी.
|रामकेश मीना
|39
|सामान्य महिला
|सुनिता शर्मा
|40
|एस.सी.
|मूल चंद महावर
|41
|एस.टी. महिला
|संतोष मीणा
|42
|एस.सी. महिला
|मुक्ता देवी
|43
|ओ.बी.सी. महिला
|अनिता यादव
|44
|एस.टी. महिला
|काली देवी मीणा
|45
|ओ.बी.सी.
|राम अवतार गुर्जर
|46
|एस.टी. महिला
|संती देवी मीणा
|47
|एस.टी. महिला
|मंजू
|48
|सामान्य
|रघुवीर सिंह चौधरी
|49
|एस.टी.
|रामफूल खोड़ा
|50
|एस.टी.
|प्रभाती लाल
|51
|ओ.बी.सी. महिला
|मंजू स्वामी
|52
|सामान्य
|कानाराम मीणा
|53
|सामान्य महिला
|सुरज्ञान यादव
|54
|सामान्य
|मेघराज यादव
|55
|सामान्य
|मंजू
|56
|ओ.बी.सी.
|विचाराधीन
|57
|ओ.बी.सी.
|अर्जुन लाल यादव
कुल वार्ड: 57
पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं की भागीदारी और सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इस सूची में विशेष ध्यान दिया गया है। भाजपा की इस पहली सूची में कुल 31 महिला उम्मीदवारों को मैदान में उतारा गया है, जो कुल घोषित सीटों का एक बड़ा हिस्सा है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि ग्रामीण मतदाता वर्ग में महिलाओं की निर्णायक भूमिका को देखते हुए यह फैसला पार्टी के लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकता है।
टिकट वितरण में सामाजिक और जातिगत संतुलन का भी पूरा ख्याल रखा गया है ताकि हर वर्ग और समुदाय के मतदाताओं को साधा जा सके। ग्रामीण अंचलों में कार्यकर्ताओं की नाराजगी को दरकिनार कर जिताऊ और जुझारू चेहरों को प्राथमिकता दी गई है।
भाजपा द्वारा घोषित की गई इस सूची में कई जाने-पहचाने और अनुभवी चेहरों को चुनावी मैदान में उतारा गया है, जिससे मुकाबला काफी दिलचस्प हो गया है:
राजेश गुर्जर:
जयपुर दक्षिण जिला अध्यक्ष राजेश गुर्जर को पार्टी ने वार्ड संख्या 22 से अपना उम्मीदवार बनाया है । वे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के करीबी नेताओं में गिने जाते हैं, ऐसे में इस सीट पर पार्टी का पूरा जोर रहने वाला है।
रमा चौपड़ा:
पार्टी ने पूर्व जिला प्रमुख रमा चौपड़ा पर एक बार फिर से भरोसा जताया है और उन्हें वार्ड संख्या 18 से चुनावी समर में उतारा है। उनका प्रशासनिक अनुभव पार्टी के लिए काफी अहम माना जा रहा है।
बादामी देवी:
पूर्व प्रधान रह चुकीं बादामी देवी को वार्ड संख्या 13 से टिकट दिया गया है, जिससे स्थानीय ग्रामीण क्षेत्र में पार्टी की पकड़ मजबूत होने की उम्मीद है।
अन्य प्रमुख चेहरे: इनके अलावा पूर्व पंचायत समिति सदस्य राम सिंह चांदावास को वार्ड संख्या 28 सेतथा मीनू यादव को वार्ड संख्या 17 से प्रत्याशी घोषित किया गया है।
इन अनुभवी और जमीनी नेताओं को टिकट मिलने के बाद अब विपक्षी दलों की ओर से भी प्रत्याशियों की सूचियां जल्द जारी होने की उम्मीद है। चुनाव की रणभेरी बज चुकी है और आने वाले दिनों में ग्रामीण इलाकों का राजनीतिक पारा और अधिक चढ़ने के पूरे आसार हैं।
बड़ी खबरेंView All
जयपुर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग
राजस्थान पंचायत चुनाव 2026