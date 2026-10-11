राजस्थान में पंचायत चुनाव से पहले बड़ा उलटफेर, BJP छोड़ कांग्रेस में शामिल हुए कई नेता-कार्यकर्ता

राजस्थान में होने जा रहे पंचायती राज चुनाव 2026 की घोषणा के साथ ही प्रदेश के राजनीतिक गलियारों में बड़े उलटफेर की शुरुआत हो चुकी है। प्रथम चरण के नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि नजदीक आने के बीच विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के खेमे में बड़ी सेंधमारी की है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी (PCC) मुख्यालय जयपुर में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम के दौरान करौली, दौसा और कोटपूतली-बहरोड़ क्षेत्र के दर्जनों वरिष्ठ भाजपा नेताओं, पूर्व पदाधिकारियों और निष्ठावान कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस की नीतियों पर विश्वास जताते हुए पार्टी की प्राथमिक सदस्यता ग्रहण कर ली है।