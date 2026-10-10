Rajasthan Panchayat Election: टूथपेस्ट, जुराब, चूड़ियां, टायर! पंचायत चुनाव के चुनाव चिन्हों की लिस्ट जारी, यहां देखें पूरी सूची

राजस्थान में पंचायती राज चुनावों का बिगुल बजते ही ग्रामीण अंचलों में चुनावी सरगर्मी और चौपालों पर होने वाली चर्चाएं दिलचस्प मोड़ पर पहुंच गई हैं। इस बार गांव की सरकार चुनने के लिए मैदान में उतरने वाले निर्दलीय प्रत्याशियों की पहचान केवल पारंपरिक चुनाव चिन्हों तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि वे रोजमर्रा की घरेलू वस्तुओं जैसे सोफा, भिंडी, चूड़ियां, मिक्सी और तरबूज के प्रतीकों पर वोट मांगते नजर आएंगे। राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव में सरपंच, पंच, पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद सदस्यों के लिए मुक्त चुनाव चिन्हों की विस्तृत सूची जारी कर दी है। आयोग के इस फैसले के बाद गांवों में अब प्रत्याशी अपने आवंटित अनोखे प्रतीकों के साथ मतदाताओं के बीच पहचान बनाने की रणनीति में जुट गए हैं।