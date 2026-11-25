जयपुर के सवाईमानसिंह अस्पताल में मीडिया से बातचीत में मंत्री मीणा ने हरियाणा मॉडल और नेतृत्व परिवर्तन को लेकर दिए अपने बयान पर सफाई देते हुए सीएम भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में भरोसा जताया है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय नेतृत्व रणनीति बनाने में माहिर है। बंगाल, बिहार और हरियाणा में भी भाजपा की वापसी की उम्मीद नहीं थी, लेकिन पार्टी वहां लौटी। राजस्थान में भी भाजपा प्रचंड बहुमत से सत्ता में आएगी। मीना ने कहा उनका मतलब नेतृत्व परिवर्तन से नहीं था। मुख्यमंत्री के प्रति अविश्वास का कोई कारण नहीं है। पंचायत चुनाव में हार की बड़ी वजह निचले स्तर की ब्यूरोक्रेसी (जेईएन, ग्राम सेवक और पटवारी) रही। हम उन्हें ठीक तरह से सक्रिय नहीं कर पाए।