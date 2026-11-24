जयपुर. उस दौर की कल्पना कीजिए, जब जयपुर की गलियों में राजवैद्यों के नुस्खे और परंपरागत उपचार ही सहारा थे। करीब 150 साल पहले सांगानेरी दरवाजे के बाहर खुले मेडिकल स्कूल में जब शवों की चीरफाड़ हुई, तो लोगों ने इसका विरोध किया। इसके बाद महाराजा रामसिंह द्वितीय को स्कूल बंद कर विद्यार्थियों को आगरा भेजना पड़ा। सोचिए, जिस शहर में आधुनिक चिकित्सा की राह इतनी कठिन थी, उसी ने वक्त के साथ खुद को गढ़ा। 1870 में कोलकाता की तर्ज और वायसराय लॉर्ड मेयो की याद में बने मेयो अस्पताल, जनाना अस्पताल और पहले मेडिकल कॉलेज से शुरू हुई यह यात्रा आज एसएमएस, जेके लोन, महिला चिकित्सालय व राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान होते हुए रोबोटिक सर्जरी, अंग प्रत्यारोपण, 24 मंजिला आइपीडी टावर और रिम्स तक पहुंच गई है।