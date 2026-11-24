तीर्थनगरी पुष्कर में कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर मंगलवार को आखिरी पंचतीर्थ महास्नान होगा। ब्रह्म मुहूर्त से ही पुष्कर सरोवर के घाटों पर श्रद्धालुओं के स्नान का सिलसिला शुरू हो गया है। अब तक करीब दो लाख श्रद्धालु पुष्कर पहुंच चुके हैं। वाहनों के साथ बड़ी संख्या में श्रद्धालु अजमेर से पुष्कर घाटी मार्ग होते हुए पैदल भी पहुंचे। ग्रामीण महिलाएं रास्ते में 'पुष्कर की पेड़या पर राम झखोलों खाव्या दो…' के पारंपरिक गीत गुनगुनाती नजर आई। बाजारों, मंदिरों और मेला मैदान में श्रद्धालुओं की भीड़ रही। जिला प्रशासन ने सरोवर के घाटों पर रोशनी और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। सिविल डिफेंस, स्काउट-गाइड और एसडीआरएफ के जवान तैनात है। घाटों और मंदिरों में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है। मंगलवार को दिनभर महास्नान चलेगा। इसके साथ ही धार्मिक पुष्कर मेले का अधिकृत रूप से समापन हो जाएगा। पुष्कर मेला क्षेत्र में 2500 पुलिसकर्मी, सरोवर के घाटों पर एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के 50 जवान तथा सिविल डिफेंस के 90 स्वयंसेवक तैनात किए गए है। पानी की गहराई दर्शाने के लिए 52 घाटों पर 101 लाल झंडियां लगाई गई हैं। राजस्थान रोडवेज की ओर से 100 बसों का संचालन किया जा रहा है।