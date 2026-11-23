pushkar ajgandheshwar mahadev temple: पुष्कर से करीब पांच किलोमीटर दूर अजयसर गांव के पास स्थित अजगंधेश्वर महादेव मंदिर में कार्तिक मास की ब्रह्म चतुर्दशी पर सोमवार को साल की सबसे बड़ी पूजा होगी। अजयपाल बाबा के मंदिर के पास स्थित इस शिव मंदिर में हर साल इस अवसर पर सैकड़ों श्रद्धालु दर्शन और पूजा के लिए पहुंचते हैं। स्थानीय मान्यता है कि इस तिथि पर भोलेनाथ बकरे के रूप में विराजते हैं और मंदिर के पार्थिव शिवलिंग से बकरे जैसी गंध आती है। इस मान्यता के पीछे राक्षस के वध की पौराणिक कथा प्रचलित है।