जानकारी के अनुसार माकड़वाली निवासी रमती देवी परिजन जसराज गुर्जर, गौरी गुर्जर सहित करीब 15 लोगों के साथ कार्तिक एकादशी पर पुष्कर सरोवर में स्नान व पिंडदान करने आई थीं। स्नान के बाद परिवार की महिलाएं जनाना घाट पर कपड़े बदल रही थीं। इसी दौरान घाट में एक छत से दूसरी छत तक जाने के लिए सीढ़ियों के ऊपर करीब 10 फीट ऊंचाई पर बने रैंप से अचानक गाय नीचे रमती देवी पर आ गिरी। उसकी चपेट में गौरी भी आ गई। सूचना पर मौके पर तैनात पीसांगन थाना प्रभारी पारुल पुलिसकर्मियों और सिविल डिफेंस के जवानों के साथ पहुंचीं। घायल रमती को पुष्कर चिकित्सालय पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।