अजमेर: चाय की दुकान की आड़ में नशे का कारोबार करने का मामला सामने आया है। किशनगढ़ से जयपुर जाने वाले नेशनल हाईवे पर नसीराबाद पुलिया के पास स्थित एक टी-स्टॉल पर बुधवार को पुलिस ने दबिश देकर 10.588 किलोग्राम अवैध डोडा चूरा बरामद किया। आरोपी ने मादक पदार्थ को दुकान के काउंटर के पीछे काले कट्टे में छिपाकर रखा था। पुलिस ने मौके से टी-स्टॉल संचालक को गिरफ्तार कर लिया। प्रारंभिक पूछताछ में आरोपी ने खुलासा किया कि वह डोडा चूरा की कुछ मात्रा चाय में मिलाकर ग्राहकों को पिलाता था। इस तरीके से वह ग्राहकों को आकर्षित करता और मोटा मुनाफा कमाता था। पुलिस ने मादक पदार्थ जब्त कर आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है।