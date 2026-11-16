पुष्कर मेले में आकर्षण का केंद्र बना 71 इंच का सफेद घोड़ा बादल, देखने को उमड़ रही भीड़

मेला मैदान में रविवार को जिले के विजयनगर से आए अश्व 70 इंच का 34 माह का 'सफेद मिसाइल' तथा 35 माह का 71 इंची सफेद बादल आकर्षण का केंद्र बना है। बादल की कीमत करीब 5 करोड़ रुपए बताई जा रही है। सफेद बादल और सफेद मिसाइल को देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ रही है। इसके अलावा देश के विभिन्न प्रदेशों से अश्व पालक आए हुए हैं। मेला मैदान में मोबाइल नेटवर्क की समस्या आ रही है । व्यापारी तथा पशुपालक परेशान हो रहे हैं। काफी प्रयास करने के बाद परिचितों से बात हो पाती है।