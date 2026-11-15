Pushkar Mela 2026: पुष्कर मेले में छाईं दुनिया की सबसे छोटी गायें, यूरोपा का शेटलैंड पोनी भी बना आकर्षण का केंद्र

पुष्कर. मेला मैदान में विदेशी पावणे रेतीले धोरों में धूल-धक्कड़ के बीच बेखौफ घूमकर मेले का लुत्फ उठाते नजर आ रहे हैं। विदेशी पर्यटक चाय की थडियों पर बैठकर चाय-कॉफी की चुस्कियां लेते दिखाई देने लगे हैं। साथ ही ऊंटों-घोड़ों के साथ सेल्फी लेने से भी परहेज नहीं कर रहे। राजस्थानी छटा से पुष्कर पशुमेला अपने निखार पर है। पुष्कर पशु मेला रंगत में आने लगा है। मैला मैदान में उम्दा नस्ल के महंगे अश्व आने लगे हैं। शनिवार की शाम हरियाणा के डाॅ. संजय जोहर अपने साथ साढ़े पांच साल का 68 इंच ऊंचा देवराज नामक स्टेलियन घोडा लेकर पहुंचे। उन्होंने इसकी कीमत दो करोड रुपए रखी है। इसके साथ वह इसका 24 माह का बच्चा तथा इतनी की उम्र की मादा अश्व गंगा भी लेकर आए हैं।