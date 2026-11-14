Exclusive: कौन हैं महिला TTE नाजू अरोड़ा? जिनसे ट्रेन में भिड़ गए थे अग्निवीर, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कर चुकी देश का नाम रोशन

श्रीगंगानगर। ट्रेन में बिना टिकट सफर करना और ऊपर से टिकट जांचने पहुंची महिला टीटीई से ही उलझ जाना। श्रीगंगानगर से बीकानेर जा रही सुपरफास्ट ट्रेन में कुछ ऐसा ही घटनाक्रम देखने को मिला। दो अग्निवीरों के महिला टीटीई से भिड़ने का वीडियो सोशल मीडिया पर भी खूब वायरल हो रहा है। इस घटना के बाद महिला टीटीई नाजू अरोड़ा एक बार फिर चर्चा में आ गई हैं। दरअसल, नाजू अरोड़ा वह महिला हैं, जो खेल के मैदान में अपनी उपलब्धियों से कई बार देश का नाम रोशन कर चुकी हैं।