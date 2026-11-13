Sriganganagar: भारत-पाक बॉर्डर के आखिरी गांव की अनोखी कहानी! कागजों में जनसंख्या 535, लेकिन वोट डालते हैं 950 लोग

रायसिंहनगर (श्रीगंगानगर)। भारत-पाकिस्तान सीमा के अंतिम छोर पर बसे एक गांव की सरकारी आंकड़ों में दर्ज आबादी और मतदाताओं की संख्या के बीच बड़ा अंतर सामने आया है। ग्राम पंचायत लखाहाकम के चक 82 आरबी में सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार आबादी महज 535 है, जबकि यहां मतदाताओं की संख्या 950 दर्ज है। करीब 1300 की वास्तविक आबादी वाले इस गांव में पिछले पांच दशक से राजस्व रिकॉर्ड की यह विसंगति बनी हुई है। ग्रामीणों का कहना है कि कई बार मांग उठाने के बावजूद अब तक इस समस्या का समाधान नहीं हुआ है।