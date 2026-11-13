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Tonk Panchayat Election: सामने आई प्रत्याशियों की संपत्ति, मैदान में करोड़पतियों की फौज, BJP प्रत्याशी रमा चौधरी सबसे अमीर

Rajasthan Panchayat Election: टोंक पंचायत समिति चुनाव में 53 प्रत्याशियों ने कुल 26.37 करोड़ रुपए की संपत्ति घोषित की है। इनमें छह प्रत्याशी करोड़पति हैं, जबकि 10 की संपत्ति 10 लाख रुपए से भी कम है। जानिए सबसे अमीर प्रत्याशी कौन हैं और किसके पास कितनी संपत्ति है।
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टोंक

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Harshita Saini

Updated: 13 Nov 2026, 11:58 AM IST

Tonk Election Candidates Assets

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टोंक. पंचायत समिति टोंक के चुनाव में सियासी मुकाबले के बीच प्रत्याशियों की संपत्ति के आंकड़े भी चर्चा में हैं। कोई करोड़ों की संपत्ति का मालिक है तो कोई लाखों की संपत्ति के साथ चुनावी मैदान में ताल ठोक रहा है। नामांकन के दौरान निर्वाचन विभाग को दिए गए शपथ पत्रों के विश्लेषण में सामने आया कि संपत्ति के मामले में वार्ड 3 की भाजपा प्रत्याशी रमा चौधरी सबसे आगे है। उन्होंने 4 करोड़ 49 लाख 35 हजार रुपए की कुल संपत्ति घोषित की है।

वहीं, संपत्ति के मामले में छह प्रत्याशी करोड़पति हैं, जबकि 10 प्रत्याशियों की कुल संपत्ति 10 लाख रुपए से भी कम है। खास बात यह है कि 53 प्रत्याशियों की घोषित संपत्ति का कुल आंकड़ा 26 करोड़ 37 लाख 26 हजार रुपए तक पहुंच गया है। हालांकि, इन प्रत्याशियों पर 2 करोड़ 51 लाख 32 हजार रुपए की देनदारियां भी है।

प्रत्याशियों ने 2.51 करोड़ रुपए का कर्ज बताया

नामांकन पत्रों के साथ प्रस्तुत शपथ पत्रों के आधार पर 53 स्वीकार किए गए नामांकनों का विश्लेषण करने पर प्रत्याशियों की कुल घोषित संपत्ति करीब 26 करोड़ 37 लाख 26 हजार रुपए सामने आई है। इसमें 22 करोड़ 46 लाख 20 हजार रुपए की अचल संपत्ति और 3 करोड़ 91 लाख 6 हजार रुपए की चल संपत्ति शामिल है। वहीं, प्रत्याशियों ने अपने शपथ पत्रों में कुल 2 करोड़ 51 लाख 32 हजार रुपए का कर्ज और अन्य देनदारियां भी घोषित की है।

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10 लाख से कम संपत्ति वाले भी मैदान में

शपथ पत्रों के विश्लेषण के अनुसार छह प्रत्याशियों की संपत्ति एक करोड़ रुपए से ज्यादा है। वहीं, 50 लाख से एक करोड़ रुपए के बीच संपत्ति वाले 11 प्रत्याशी हैं। 10 से 50 लाख रुपए की संपत्ति वाले 26 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। इसके अलावा 10 लाख रुपए से कम संपत्ति वाले 10 प्रत्याशी भी चुनावी मुकाबले में हैं। सबसे कम संपत्ति वार्ड 4 की निर्दलीय प्रत्याशी चन्द्रकला देवी ने घोषित की है। उनके शपथ पत्र के अनुसार कुल संपत्ति 2 लाख 90 हजार रुपए है।

चल संपत्ति में भी रमा का दबदबा

चल संपत्ति के मामले में भी भाजपा प्रत्याशी रमा चौधरी पहले स्थान पर हैं। उन्होंने 29 लाख 35 हजार रुपए की चल संपत्ति घोषित की है। इसके बाद वार्ड 12 की मनभर ने 26 लाख 95 हजार रुपए, वार्ड 17 की सायर चौधरी ने 24 लाख रुपए तथा वार्ड 4 की हंसा देवी ने 21 लाख 20 हजार रुपए की चल संपत्ति दर्शाई है। अचल संपत्ति के मामले में भी रमा चौधरी सबसे आगे हैं। उनकी घोषित कृषि संपत्ति और जमीन का मूल्य 4 करोड़ 20 लाख रुपए है। इसके बाद धन्नी धन् देवी की 1 करोड़ 30 लाख रुपए, पदमा की 1 करोड़ 20 लाख रुपए, हंसा देवी की 1 करोड़ 10 लाख रुपए तथा रमेश बैरवा की 1 करोड़ 5 लाख रुपए की अचल संपत्ति है।

निर्दलीय भी कम नहीं

संपत्ति के मामले में वार्ड 3 की भाजपा प्रत्याशी रमा चौधरी पहले स्थान पर हैं। उन्होंने कृषि संपत्ति के रूप में 3 करोड़ रुपए और जमीन के रूप में 1 करोड़ 20 लाख रुपए की संपत्ति चोषित की है। इसके अलावा सोना-चांदी सहित अन्य संपत्ति के मद में 22 लाख रुपए तथा बैंक में 7 लाख 35 हजार रुपए जमा दर्शाए हैं। इस तरह उनकी कुल घोषित संपत्ति 4 करोड़ 49 लाख 35 हजार रुपए है। दूसरे स्थान पर वार्ड 4 की भाजपा प्रत्याशी धन्नी देवी हैं। उन्होंने 1 करोड़ 36 लाख 65 हजार रुपए की संपत्ति घोषित की है। वहीं, वार्ड 4 की निर्दलीय प्रत्याशी हंसा देवी 1 करोड़ 31 लाख 20 हजार रुपए और वार्ड 6 की निर्दलीय प्रत्याशी पदमा 1 करोड़ 30 लाख 43 हजार 634 रुपए की संपत्ति के साथ क्रमशः तीसरे और चौथे स्थान पर हैं। वार्ड 13 के भाजपा प्रत्याशी रमेश बरवा ने 1 करोड़ 17 लाख 50 हजार रुपए तथा वार्ड 11 की भाजपा प्रत्याशी लादी देवी ने 1 करोड़ 9 लाख 20 हजार रुपए की संपत्ति घोषित की है।

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