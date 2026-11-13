Tonk Panchayat Election: सामने आई प्रत्याशियों की संपत्ति, मैदान में करोड़पतियों की फौज, BJP प्रत्याशी रमा चौधरी सबसे अमीर

संपत्ति के मामले में वार्ड 3 की भाजपा प्रत्याशी रमा चौधरी पहले स्थान पर हैं। उन्होंने कृषि संपत्ति के रूप में 3 करोड़ रुपए और जमीन के रूप में 1 करोड़ 20 लाख रुपए की संपत्ति चोषित की है। इसके अलावा सोना-चांदी सहित अन्य संपत्ति के मद में 22 लाख रुपए तथा बैंक में 7 लाख 35 हजार रुपए जमा दर्शाए हैं। इस तरह उनकी कुल घोषित संपत्ति 4 करोड़ 49 लाख 35 हजार रुपए है। दूसरे स्थान पर वार्ड 4 की भाजपा प्रत्याशी धन्नी देवी हैं। उन्होंने 1 करोड़ 36 लाख 65 हजार रुपए की संपत्ति घोषित की है। वहीं, वार्ड 4 की निर्दलीय प्रत्याशी हंसा देवी 1 करोड़ 31 लाख 20 हजार रुपए और वार्ड 6 की निर्दलीय प्रत्याशी पदमा 1 करोड़ 30 लाख 43 हजार 634 रुपए की संपत्ति के साथ क्रमशः तीसरे और चौथे स्थान पर हैं। वार्ड 13 के भाजपा प्रत्याशी रमेश बरवा ने 1 करोड़ 17 लाख 50 हजार रुपए तथा वार्ड 11 की भाजपा प्रत्याशी लादी देवी ने 1 करोड़ 9 लाख 20 हजार रुपए की संपत्ति घोषित की है।