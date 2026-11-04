टोंक जिला परिषद चुनाव 2026: मैदान में 11 करोड़पति, पूर्व विधायक की पत्नी सबसे अमीर; जानिए किसके पास कितनी संपत्ति

बुद्धिप्रकाश डाबीकीया ने 92 लाख 75 हजार रुपए, रोदूलाल ने 87 लाख 60 हजार रुपए, दिलबर मीणा ने 85 लाख 90 हजार रुपए, प्रकाश देवी ने 74 लाख 14 हजार 358 रुपए और मीरा देवी ने 72 लाख 65 हजार रुपए की संपत्ति दर्शाई है। सीमा ने 67 लाख 50 हजार, राजेंद्र चौधरी ने 67 लाख 45 हजार, चुन्नी लाल ने 65 लाख 32 हजार, विशाल मीणा ने 63 लाख और कैलाशी देवी ने 61 लाख 90 हजार रुपए की संपत्ति घोषित की है।