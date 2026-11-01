Tonk News: जयपुर में स्मैक की सप्लाई करने जा रहे दो युवक गिरफ्तार, कब्जे से 18 लाख का माल बरामद

टोंक। जिले में मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 18 लाख रुपए कीमत की स्मैक जब्त की है। जिला विशेष टीम (डीएसटी) ने निवाई सदर थाना क्षेत्र में कार्रवाई कर दो युवकों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से 92 ग्राम अवैध स्मैक बरामद हुई है। प्रारंभिक पूछताछ में खुलासा हुआ कि दोनों आरोपी स्मैक की खेप लेकर जयपुर के सांगानेर में सप्लाई करने जा रहे थे। पुलिस अब इस तस्करी के पीछे सक्रिय नेटवर्क और सप्लाई चेन का पता लगाने में जुटी है।